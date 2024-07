A tavalyi beszédében a kormányfő kiemelte, hogy az emberiség történetének különösen veszélyes időszakát éljük, ezek a nagy változás évei. Mint fogalmazott, a világ erőegyensúlya elmozdult, ennek súlyos következményeit nyögjük most. Jelezte, hogy Kína elmozdította a világ egyensúlyát, ez pedig régi félelme a nyugati világnak. Elmondta, hogy sohasem volt ilyen gyors és tektonikus globális egyensúlyváltozás, mint amiben ma élünk.

Az Euró­pai Uniót értékelve Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az embernek az az érzése, az EU-t szorongás gyötri és bekerítve érzi magát. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy az unió és a hazánk közötti konfliktusok mélyén az alaptörvényünk fekszik. Ugyanis az EU elutasítja a keresztény örökséget, lakosságcserét vezényel és LMBTQ-hadjáratot folytat a családbarát nemzetekkel szemben. A kormányfő szerint Európában létrejött egy saját politikai osztály, amely nem tartozik elszámolással, nincs többé se keresztény, se demokratikus meggyőződése.

Orbán Viktor a világpolitikai helyzetértékelés mellett a magyar gazdaság kilátásairól is szólt tusványosi beszédében. Úgy fogalmazott, hogy három év alatt két meteorral is összeütköztünk: először 2020-ban a Coviddal, amit kivédtünk, de a 2022-es háború eltérített minket a pályáról. A kormányfő pedig azt is megjegyezte, ha mindent jól csinálnak, akkor a 2024-es tusványosi táborban már beszélhet nyugodtan a 2030 és 2040 közötti tervekről.