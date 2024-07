Hitlerként ábrázolja címlapján a Magyar Narancs 2015-ben a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort. Az új amerikai fasizmus arcaként jellemzi Donald Trumpot 2024-ben a The New Republic című szélsőbaloldali kiadvány, miközben külön szekcióban arról fantá­ziál remegve, milyen is lenne az óceánon túli újdiktatórikus rendszer Trump alatt. Alex Soros, Soros György trónörököse X-profilján egyetértőleg osztja meg az említett cikksorozatot, benne a dehonesztáló montázzsal, amely (szintén) Hitlerként mutatja az elnököt. A Demokrata Párt külön reklámkampányt szervez arra, hogy Trump=Hitler.

Pár héttel később a szélsőbaloldali progresszió hazai koronaékszere, a Telex nemes egyszerűséggel kijelenti: Kovács Zoltán államtitkár „nekirontott” Ilaria Salisnak, aki Magyarországon antifa-gyűlöletbűncselekmény ­miatt áll vád alatt, irháját csak a mentelmi joggal mentették meg szélsőbaloldali barátai, azzal, hogy befutó helyre tették egy olasz EP-listán. De a Telex szerint Kovács „nekirontott”.

Helyben vagyunk.

A szélsőbaloldali heccelés, az erőszakra való fölbujtás és az erőszakos szélsőbaloldaliak mentegetése vált a nemzetközi baloldal fősodrává. Radikalizmusuk nem ismer határokat. Szélsőségük már nem az ügyet, hanem az emberi életet veszi célkeresztbe. „Life­style” baloldali, újgazdag korifeusaik az olasz tavernákban pezsgőzgetnek, miközben az általuk felhecceltek kalapáccsal sújtanak ártatlanok koponyái felé.

A felheccelt őrültek fegyvert szorongatnak a kezükben, hogy bárkinek golyót repítsenek a fejébe, aki nekik nem tetszik. Úgy gondolják, megtehetik ezt, hiszen azt olvasták róluk a „független-objektív” (mára: szélsőbaloldali) lincsmédiában, hogy a reinkarnálódott Hitler megtestesülésével hadakoznak, tehát minden megengedett velük szemben. Robert Fico hangosabban merte mondani, hogy béke, rögtön golyósorozat dörrent a hasába. Ha nem vagyunk résen, a baloldal agyonlövi és szilánkosra zúzza a civilizációnkat.

Ennek része a Trump elleni merénylet is. Az Alapjogokért Központ vezetőjeként és a CPAC Hungary főszervezőjeként mélységesen megdöbbentett az eset. Szívünk és imáink az USA korábbi – és remélhetően következő – elnökével voltak azokban a pillanatokban. Most még inkább igaz: együtt erő vagyunk, és csak együtt vagyunk erő – megpróbáltatások idején is.

Az elképzelhetetlen tragédia csak néhány centiméteren múlt, a Mindenható mégis megóvta Trumpot a végzetesnek tűnő pillanatban. Az elnök bátorsága, ereje és rendíthetetlen elszántsága, hogy küzdjön nemzetéért és egy békésebb világért, fényesen ragyogott fel azon az ikonikus fényképen, amely bejárta a sajtót.