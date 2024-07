Az elnöki pozíciót csak hazugságokkal, hamis hírekkel és a pincéjét nem elhagyva érte el. Mindenki körülötte, beleértve az orvosát és a médiát is, tudta, hogy nem alkalmas az elnöki posztra, és nem is volt az. És most nézzék meg, mit tett az országunkkal, emberek milliói jönnek át a határunkon, teljesen ellenőrizetlenül és átvilágítás nélkül, sokan börtönökből, elmegyógyintézetekből, és rekordszámú terrorista. Sokat fogunk szenvedni az elnöksége miatt, de nagyon gyorsan helyre fogjuk hozni a károkat, amelyeket okozott. Tegyük újra naggyá Amerikát!