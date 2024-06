– Indíttatásunk már a tavaly megrendezett első családi napunkon és idén is az volt, hogy a többségi társadalom számára bemutassuk a mozgáskorlátozottak világát. A színpadi produkciók is ezt a célt szolgálták, illetve azt, hogy mindenki lássa, hogy a mozgássérültek is mennyire közvetlenek és vidámak tudnak lenni – nyilatkozta a Beol.hu Békés megyei hírportálnak Seres Ábel. Az Együtt a Kisangyalokkal Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány elnöke azt is elárulta, hogy kétegyházi székházukban egy tornaszobát alakítanának ki, amelyre várják az adományokat. Mint hozzátette, alapítványuk 2017-ben jött létre, azóta folyamatosan igyekeznek segíteni a mozgáskorlátozott gyerekeket és családjaikat: az utóbbi két évben 24 családot támogattak közel 50 millió forint értékben.

Várkonyi Andrea első szóra vállalta a rendezvény fővédnökségét

Fotó: Mészáros Csoport / Forrás: Beol.hu

A rendezvényen részt vett Várkonyi Andrea is, aki köszöntőjében elmondta, több ok miatt is első szóra vállalta a fővédnökséget. Mint kifejtette, férjével, Mészáros Lőrinccel komoly szerepet vállalnak rászorulók, illetve civil kezdeményezések támogatásában. – A karitatív gondolkodás magánemberként és három alapítvány elnökeként is nagyon közel áll hozzám, édesanyaként pedig elmondhatom, hogy nagyon szívesen megyek olyan helyre, ahol gyerekek vannak – tette hozzá, majd elárulta, erősen kötődik Békés megyéhez, hiszen édesanyja a gyulai, édesapja a békéscsabai kórházban dolgozott osztályvezető főorvosként, így maga is sokat járt ezen a vidéken. A fővédnök a rendezvényről elmondta, jól szolgálta a közösségépítést, és azt is hangsúlyozta, hogy

azoknak, akiknek bármilyen nehézségük van, mindig tudniuk kell: nincsenek egyedül, van egy támogató közeg, amelynek tagjaihoz fordulhatnak.

A szombati rendezvényen a résztvevők számára volt vívási lehetőség, de paralimpikonok segítségével egy akadálypályán is letesztelhették tudásukat. A Beszélő kezek nevű csoport a jelbeszédet állította fellépése középpontjába, a budapesti Roll Dance táncegyüttes pedig kerekesszékes táncot adott elő. De színpadra állt az Energy Dance, a Power Beat, a Grácia Mazsorett, a Tick Tack Bábszínház és az Alma együttes, valamint volt néptáncbemutató is, illetve élményautózás és rajzkiállítás is színesítette az eseményt.