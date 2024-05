Orbán Viktor: szavazzunk a békére! „Június 9-én végezzük el a feladat ránk eső részét! Szavazzunk a békére!” – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóhoz. – Kettőzött erővel kell végezni a munkánkat és reménykedni abban – aminek a jeleit látom – hogy a többi európai országban is nő a békepártiak száma és ez hatást gyakorol majd a kormányokra – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzáfűzte, ha nem is térnek vissza a kiindulóponthoz, a békéhez, ami a háború előtt még megvolt, legalább a háborúba masírozás ütemét lelassíthatjuk vagy megállíthatjuk. – Persze Európa ehhez egyedül kevés lesz, mert az európai választást nekünk kell megnyerni, de van még egy választás, ami nélkülözhetetlen a békéhez, ez pedig az Amerikai Egyesült Államok választása, november elején. De ha mi hozzuk a magunkét, ha mi elvégezzük a saját munkánkat, és Amerikában is a volt elnök, Trump elnök úr, aki egy békepárti elnökjelölt, akkor Amerika és Európa talán már ennek az évnek a végére, de ha addigra nem, akkor a következő év során helyre tudja állítani a békét, vagy ha helyre nem is állítja helyre, de el tud érni egy tűzszünetet, és meg tud kezdeni egy béketárgyalást – mondta a kormányfő.