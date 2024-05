Magyar Nemzet által kiszúrt videójában Szentkirályi Alexandra arra hívta fel a figyelmet, hogy Karácsony Gergely már azt állítja, elkészült a pesti fonódó villamoshálózat első eleme.

Ha ön szerint ez az egy kanyar sín a pesti fonódó villamos, akkor az ön fejében fonódik valami nagyon

– fogalmazott Szentkirályi, aki azt is elmondta, hogy Tarlós István idején hat kilométer, teljesen új villamossínt fektettek le Budapesten. Emellett pedig a Karácsony Gergely által megépített kanyart is a korábbi városvezetés tervei alapján építették be az útpályába.

Lehet, hogy ez Karácsonyéknak elég, de Budapestnek és a budapestieknek nem. Ők ennél többet érdemelnek, Karácsonyék pedig nem érdemelnek több esélyt. Változást Budapesten!

– mondta videójában Szentkirályi Alexandra.