– A Mol Magyarország legsikeresebb vállalata – fogalmazott Orbán Viktor a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének az átadóján a Magyar Nemzet tudósítása szerint. A miniszterelnök elmondta, hogy a Mol volt a mentsvár az ínségen időkben, amikor a rendszerváltás idején az egyetlen komolyan vehető magyar cég maradt.

– A Mol és a magyar gazdaság sorsa ugyanannak a könyvnek a két oldala, amelynek lényege, hogyan lehet megnyerni a 21. századot – húzta alá. Mint jelezte, a vállalat nem elégedett meg, és Hernádi Zsolt vezetése alatt régiós terjeszkedésbe kezdett.

– Nem csoda, hogy a Mol Magyarország legértékesebb, több lábon álló vállalata

– jegyezte meg a kormányfő. Szót ejtett róla, hogy a poliolra különböző iparágakban van szükség.

– Logikus, hogy a Mollal az történik, ami a magyar gazdasággal, mivel nemzeti szinten is több lábra álltunk. A magyar gazdaság is egyre értékesebb lett, és ennek az elnevezése a konnektivitás nemzeti stratégiája. A magyar gazdaság is szeretne megszabadulni az egyoldalú függőségektől – rögzítette Orbán Viktor. Kiemelte, hogy a magyar gazdaság diverzifikálja az energiabeszerzési forrásait.

Jelezte, hogy szükség lesz a sok energiára, mert a legfejlettebb iparágakat honosítják meg Magyarországon.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy 300 új, hosszú távon is versenyképes, magas hozzáadott értékű munkahely 300 ember számára biztos, kiszámítható jövőt jelent.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar iparstratégia fontos eleme, hogy állami eszközökkel ösztönözzék, hogy a magyar cégek lépjenek ki a külföldi piacokra, mivel úgy megnőtt a magyar ipar, hogy Magyarországnak új iparokat és új területeket kell találnia, hogy az országban termelő multicégek által kivitt profitot ellensúlyozzák és beálljon a tőke egyensúlya a magyar gazdaságban az elkövetkező években.

A Mol új üzeme, a Poliol Komplexum Tiszaújvárosban

Fotó: Vajda János / Forrás: Boon.hu

Mint mondta, terveik szerint a meglévő 12 ezer ma külföldön tevékenykedő vagy külföldre szállítani képes cég mellé 5 ezer új kkv-t fognak létrehozni, illetve fognak megtámogatni, hogy erre a szintre léphessenek, amelyre hamarosan programot is fognak hirdetni.

A magyar iparstratégia jó terv, amelyben a MOL-nak fontos szerepe van

– rögzítette a miniszterelnök. Hozzátette: ambiciózus, nagyratörő, de két lábbal áll a földön, éppúgy, mint a MOL.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a mai európai politika nem támogatja az ipart, veszélyesnek tartja, korlátozni, leépíteni akarja, ezt zöldítésnek titulálva, azonban rengeteg ipari kapacitás veszik el az úgynevezett zöldítés folyamatában.

Jó, ha két lábbal állunk a földön, mert az európai politikát mindenképpen meg kell változtatnunk

– húzta alá.

A háborúban a munkaerőt a frontra viszik

Orbán Viktor kiemelte, hogy az elhibázott iparpolitika mellett ma a legnagyobb veszélyt a háború jelenti. Mint mondta, a háborúban nincs szükség bútoriparra, textiliparra, autóiparra vagy iparágakra. – Sokkal kevesebb fogyasztási cikkre van szükség, széles skálájú élelmiszeripar sem kell. Háborúban ugyanis egyetlen dologra van szükség, hadianyagra és lőszerre. A háborúban a munkaerő nem a gyárba megy, hanem a frontra viszik. Nincs igény a hadiiparon kívül semmire, nincs ember, aki a gyárban dolgozzon, ennek következtében nincs vásárlóerő sem, amely végsősoron pörgeti a gazdaságot – jegyezte meg.

A háborúban minden hanyatlik: a gazdaság, a haza és maguk az emberek is. Sokan vannak ma Európában, akik mégis háborúba vezetnék a kontinenst és ebbe belerángatnák Magyarországot is

– fogalmazott a miniszterelnök, majd a beszéde végén mindenkit arra bíztatott, hogy

június 9-én menjen el és vegyen részt a választásokon, mert a háború és a béke kérdésében ez a választás sorsdöntő lesz.

A magyar vegyipar felkerült a világ térképére

A miniszterelnök a Mol és a Thyssenkrupp szoros együttműködésének köszönhetően felépült Poliol Komplexum, a Mol csoport legnagyobb organikus beruházása átadóján mondta el beszédét. Az 1,2 milliárd eurós beruházást 2018 végén indította el az olajtársaság, az Európai Bizottság által is jóváhagyott projektet a magyar kormány 12 milliárd forint beruházási támogatással és 28 milliárd forint adókedvezménnyel támogatta. A Mol korábbi közleménye szerint a felépülő üzemkomplexum kapacitása évi 200 kilotonna lesz, és több száz hosszú távon fenntartható munkahelyet teremt Tiszaújvárosban. A beruházás révén a Mol csoport lesz az egyetlen integrált poliolgyártó Közép-Kelet-Európában.

Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás

– idézte Kossuth Lajost Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója az ünnepségen, majd Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a magyar ipar, a magyar vegyipar fellegvárának nevezte. Beszédében utalt rá, hogy a legújabb kori Magyarország egyik legnagyobb iparfejlesztését adták át, csúcstechnológiával működő komplexumot hoztak létre Tiszaújvárosban, amelynek révén a magyar vegyipar felkerült a világ térképére – olvasható a Boon.hu Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírporál tudósításában.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport vezérigazgatója beszédet mond a gyárátadó ünnepségen

Fotó: Vajda János / Forrás: Boon.hu

