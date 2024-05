Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója elmondta, a szavazólapok nyomtatása több mint egy hete kezdődött és jelenleg is tart, a szavazólapok gyártására 250 tonna papírt használnak fel. A szavazólapokat többféle biztonsági jellel is ellátják, így például a szavazólapon szőnyegszerűen elhelyezett vízjellel (ez Magyarország címerét és a „Magyarország” feliratot mutatja), valamint szőnyegszerűen elhelyezett mikroperforációval, ami Magyarország körvonalát mutatja, közepén „H” betűvel. Ezenkívül a nyomda szabad szemmel nem látható, a papír anyagába kevert biztonsági elemeket is elhelyezett a szavazólapokon, ez az úgynevezett biztonsági pettyezés.

A nyomda a jövő hét végéig készen áll arra, hogy a jelöltek visszalépését figyelembe vegye, azaz a visszalépőket leveszik a szavazólapról és új szavazólapot nyomtatnak. Az ezt követően visszalépőket a helyi választási irodákban kell majd „lehúzni” a szavazólapról.

A legkisebb szavazólap A4 méretű, a legnagyobb pedig 420x630 milliméteres nagyságú (több mint négyszerese az A4-es lapnak); ahol 25-nél több jelölt indul, ott két hasábban szerepelnek a jelöltek.