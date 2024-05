A közösségi oldalán élőben közvetített pódiumbeszélgetésen Kelemen Hunor rámutatott:

Románia 2007-es csatlakozásakor az RMDSZ az őshonos kisebbségek európai szintű védelmét tűzte ki célul, de tudta, hogy amerre indul, ott nincs út, ezért útépítésbe kezdett, ezt akarja folytatni.

Helyzetelemzésében kifejtette: Romániában is nagy reményeket fűztek az uniós csatlakozáshoz, de más területeken is csalódás érte az embereket: elúszott a gyors gazdasági felzárkózás álma, előbb a gazdasági válságba "csöppent bele" az ország, most pedig háború van, energetikai válság, infláció, Brüsszel pedig rossz válaszokat adott az európai polgárokat foglalkoztató kérdésekre.

Az RMDSZ elnöke szerint 2024-ben úgy kell nekifutni az EP-választásoknak, hogy az európai polgárok 63-64 százaléka elégedetlen az Európai Bizottsággal és az erdélyi magyarok is tudják, hogy változásra van szükség Brüsszelben.

Kelemen Hunor szerint jót tehet a választási részvételnek az, hogy Romániában is egy napon rendezik az EP-választást az - embereket mindig jobban foglalkoztató - önkormányzati választással. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az RMDSZ-nek azokon a településeken is mozgósítania kell választóit, ahol a magyar polgármesternek nincs ellenjelöltje, mert az EP-választásnak mindenütt nagy a tétje.

Deutsch Tamás Magyarország két évtizedes uniós tapasztalatait úgy értékelte:

az európai együttműködést most az hátráltatja leginkább, hogy a nyugat-európai elitek felsőbbrendűnek képzelik magukat, szinte kötelességüknek tartják, hogy kioktassák a később csatlakozott országokat, és még a döntések előkészületi szakaszaiban is megtorlást követelő sértésként értelmeznek minden ellenvéleményt.

Felidézte: az európai építkezést elindító Schumann-nyilatkozat valójában egy "szuverenitási nyilatkozat" volt a felerészt szovjet, felerészt amerikai megszállás alatt álló, a második világháborúban porig bombázott Európa részéről.