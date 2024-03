Tudatta, hogy

a felek nukleáris oktatási és képzési együttműködési megállapodást kötöttek, amelynek keretében Magyarország részt fog venni kenyai szakemberek felkészítésében, és a hatóságok készek a szabályozási tapasztalatok átadására is.

Érintette az idei magyar európai uniós elnökség kérdését is, a támogatásáról biztosítva Kenya „igazságosabb, kiegyensúlyozottabb nemzetközi politikai rendszerre” vonatkozó igényét. Arról beszélt, hogy Magyarország is egyetért ebben a célkitűzésben, miután „napjainkban a politikai rendszer inkább egymás kioktatásáról és bírálatáról szól az együttműködés helyett”.

Hozzáfűzte, hogy tavaly aláírták az EU-Kenya gazdasági partnerségi megállapodást, Magyarország pedig mindent meg fog tenni a mielőbbi hatályba lépés érdekében az elnökségi féléve során.

A miniszter az Education Hungary iroda bővítésének ünnepélyes bejelentésén közölte, hogy az alapító Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, illetve Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem mellett a Miskolci Egyetem és a Soproni Egyetem is csatlakozott a programhoz, amelynek keretében átfogó segítséget nyújtanak a magyarországi képzési lehetőségek iránt érdeklődő diákoknak.

Kiemelte, hogy a magyar felsőoktatásban jelenleg 290 ezren tanulnak, közöttük 40 ezer külföldi, és sok kenyai is, akik az így megkapott versenyképes tudás birtokában hozzájárulhatnak hazájuk fejlődéséhez.

Aláhúzta, hogy hazánk évente kétszáz kenyai diák számára biztosít felsőoktatási ösztöndíjat, és nagyon népszerű a program, hatalmas a túljelentkezés, ezért fontolóra fogják venni a keretszám bővítését, ha továbbra is ekkora lesz az érdeklődés.

Leszögezte, hogy Afrika lakosságának a 60 százaléka 25 év alatti, így rendkívül lényeges az oktatási együttműködés.

Kifejtette, hogy Magyarország kis ország, amelynek erősségét nem a katonai vagy gazdasági ereje adja, hanem tudományos és kulturális teljesítménye, így hazánk ezen a területen is támogatást próbál biztosítani Afrika fejlődéséhez.

„Tudjuk, hogy önöknek itt, Afrikában nem kioktatásra vagy jótanácsokra van szükségük, hanem konkrét segítségre, konkrét együttműködési programokra a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös előnyök alapján” – összegzett.

Magyarország hatmilliárd forint értékű kötött segélyhitel-programot indít Kenyában

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kenyai pénzügyminiszterrel, Njuguna N'dunguval közös sajtóértekezletén kijelentette, hogy a kelet-afrikai térség komoly lehetőséget jelent a magyar vállalatok számára, ezért mostani útjára tizenhét cég vezetője kísérte el az esetleges beruházások és együttműködések feltérképzése céljából.

A megállapodás aláírását követően aláhúzta, hogy

a két ország a diplomáciai kapcsolatok felvétele óta eltelt hatvan évben sok mérföldkövet elért, és ilyen az is, hogy most aláírásra került a megegyezés egy hatmilliárd forintnyi kötött segélyhitel-programról, amelynek keretében az élelmezésbiztonsági és a mezőgazdasági területen két beruházást hajtanak végre.

Magyar vállalatok korszerűsíteni fogják Ahero régiójának öntözőrendszerét kétmilliárd forint értékben, valamint halászati központot hoznak létre Kabonyoban négymilliárd forint értékben – tájékoztatott.

Közölte, hogy ezek a beruházások a kétoldalú együttműködés szorosabbra vonása mellett a kenyai mezőgazdaság fejlesztéséhez, az élelmiszerbiztonság javításához is nagyban hozzá fognak járulni.

Emlékeztetett rá, hogy Magyarország azon kevés állam közé tartozik, amelyek az alkotmányukba foglalták a GMO-mentességet.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a magyar kormány támogatja a hazai gazdasági szereplők beruházásait Kenyában, amelyek hozzájárulhatnak az ország fejlődéséhez, az életkörülmények javításához.

Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segítséget nyújt Afrikának

– fogalmazott a miniszter.

Kifejtette, hogy fontos a jogbiztonság ezen a téren is, ezért hazánk elkötelezett a beruházásvédelmi megállapodásról szóló tárgyalások mielőbbi lezárása mellett.

Üdvözölte az EU-Kenya gazdasági partnerségi megállapodás tavalyi aláírását, és arról számolt be, hogy az idei magyar európai uniós elnökségi félév során mindent meg fognak tenni a hatályba lépés érdekében.

A miniszter végezetül azt hangsúlyozta, hogy a világ ma „a veszélyek és kihívások korában” él, amelyet a klímaválság és az erősödő terrorveszély mellett a háborúk is jellemeznek. Szavai szerint ezért „stabil pontokra, pillérekre és államokra” van szükség, amelyek a maguk régiójának stabilizációjához is hozzájárulhatnak, és ilyen Kenya is Kelet-Afrikában.

Elismerjük az ország ezen stabilizáló szerepét, ezért nem csupán nyilatkozatokkal kívánjuk támogatni Kenyát, hanem valódi tettekkel is

– fogalmazott, támogatásáról biztosítva a kétoldalú együttműködés fejlesztését a kölcsönös tiszteletre és előnyökre alapozva.