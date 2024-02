Az elnöki poszt megtartása pedig már nem olyan nívós cél a német politikus számára, mint a megszerzése – főleg azután, hogy

Olaf Scholz kancellár állítólag megtiltotta, hogy pályázzon a NATO főtitkári tisztéségre, mivel nem akarta, hogy a legnagyobb ellenzéki pártjának, a CDU-nak a tagja egy ilyen nagy hatalmú kinevezést kapjon.

A Welt am Sonntag című német lap korábban arról számolt be, hogy Olaf Scholz német kancellár nem engedélyezte Ursula von der Leyen EB- főjelölt NATO-főtitkári posztra való jelölését. Szerinte ugyanis túlságosan kritikus az Orosz Föderációval szemben, és ez „negatív pillanattá” válhat. Ursula von der Leyen 2019 óta tölti be az EB elnöki posztját. Felhatalmazása 2024-ben jár le.

