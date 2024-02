Az alkotmányjogász a portálnak felidézte: Magyarországon a nemzeti kormány zéró toleranciát hirdetett a magyarellenesség, keresztényellenesség és az antiszemitizmus minden formájával szemben. 2012 novemberében Gyöngyösi felszólalásában az akkori gázai konfliktus kapcsán azt jelezte, hogy

itt lenne az ideje felmérni, hogy az itt élő, és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.

Három évvel később a Jobbik mostani elnöke a Newsweek Polska című lengyel lapnak azzal kapcsolatban fejtette ki meggyőződését, hogy „a cigányok fenyegetik Magyarországot”. Arról is beszélt, hogy az egyenruhás Magyar Gárda is azért jött létre, hogy békét hozzon a falvaknak. Pontosan ugyanazt az érvelést használva, mint amit egykor a Jobbik is használt még 2010-et megelőzően, az akkor elszegényedett magyar vidéket magára hagyó, és a saját békés polgáraira kardlapozva, nyílt rendőrállami erőszakkal rárontó Gyurcsány-rezsim idején.

A kettős mérce és az elvtelenség itt is megmutatkozik: a politikai baloldal és a dollármédia, de még David Pressman amerikai nagykövet is lényegében védelmet nyújt Gyöngyösinek pusztán azért, mert alapításkori credóját félretéve beállt Gyurcsány Ferencék mögé

– fogalmazott a szakértő.

Felszámolná a Jobbikot a hazai zsidó közösség A Jobbik önfelszámolását szorgalmazza a hazai zsidóság egyik meghatározó szervezete, miután a napokban a párt elnökének újabb antiszemita megnyilvánulására derült fény – tudatta a Magyar Nemzet. Gyöngyösi Márton európai parlamenti képviselő, jelenlegi pártelnök, akkori elnökhelyettes, illetve Stummer János akkori Jobbik-alelnök, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának egykori elnöke között zajlott levelezésben cionista bérencnek, a lubovicsi szekta foglyának nevezték a miniszterelnököt.

Sajnálatos módon a Jobbik rendkívüli károkat okozott a hazai politikában és közéletben antiszemita nézeteinek hirdetésével, melyek a párt identitásának szerves részét képezik – nyilatkozta az Origónak Megyeri Jonatán rabbi a Jobbik botránya kapcsán. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, hogy a Jobbik néppártosodási törekvéseinek ellenére számos pártvezető, így Gyöngyösi Márton is a helyén maradt, a most nyilvánosságra került levelezés pedig azt mutatja, hogy a párt politikai irányváltása ellenére vezetőinek korábbi antiszemita nézetei mit sem változtak. „Ezért a leghelyesebb az volna, ha Gyöngyösi Márton és a Jobbik vezetése egyszer és mindenkorra megszüntetné pártját, az antiszemita nézeteknek ugyanis sem a hazai, sem az európai közéletben nincs helyük” – jelentette ki az EMIH kommunikációs igazgatója. Mint ismert: újabb részletekre derült fény, amelyek a Jobbik elnökének, Gyöngyösi Mártonnak változatlan és megrögzött antiszemitizmusát bizonyítják. További részletek ITT olvashatók.

Ezért nem határolódik el a baloldal

Ifj. Lomnici Zoltán szerint habár a baloldal pártjai levitézlett, kiüresedett, identitást vesztett alakulatoknak is tekinthetők, nekik nem kell bizonygatni a nemzetközi szövetségeseik felé a megbízhatóságukat, míg a Jobbiknak van egy olyan múltja, amelynek révén a baloldalon belül is – bizonyos fokig – sakkban tartható. Az ellenzék meghatározó része kapcsán felvethető a politikai sandaság is: azaz nem kizárható, hogy a mostani helyzetükben már arról sem mondhatnak le, hogy

az antiszemitább érzelmű szavazók legalább egy részéért akár a Mi Hazánkkal is versenyt fussanak, ezért inkább elmarad részükről az egyértelmű elhatárolódás.

Mosolygós fej Az újabb antiszemita botrányba keveredett Gyöngyösi Márton ismét magyarázkodásba kezdett pénteki sajtótájékoztatóján. A Jobbik-Konzervatívok elnöke szerint az ominózus 2020-as mondat, melyben cionista bérencnek és a lubovicsi szekta foglyának nevezte Orbán Viktort, egy privát, belső levelezésben volt leírva, a kijelentés pedig idézőjelbe volt téve, és mosolygós fej volt mellette. Gyöngyösi kiemelte, az említett kiemelés egy idézet, azonban a sajtó kérdésére válaszolva kategorikusan kijelentette, nem fogja elárulni, hogy kitől származik a botrányt keltő és nyíltan antiszemita mondat. A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Gyöngyösi reagált az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség kommunikációs igazgatójának kijelentésére is, mi szerint a Jobbik elnökének pártja önfeloszlatását kellene kezdeményeznie, azt állította, Megyeri Jonatán rabbi mindössze azt mondta el az Origónak adott interjúban, amit a jobboldali sajtó hallani akart. A Jobbik jelenlegi támogatottságával kapcsolatban, amely felveti annak kétségességét, hogy a párt egyáltalán bejut-e az európai parlamentbe, a pártelnök a lapnak azt mondta, a közvélemény-kutatások Magyarországon komolyan vehetetlenek, és nem működnek. „A saját és a Medián kutatásai szerint a Jobbik – Konzervatívok jelenleg öt százalékon vagy afelett állnak” – jelentette ki Gyöngyösi, majd leszögezte, a párt nem a fénykorát éli, de az elképzelhetetlen, hogy ne szerezzenek mandátumot.

