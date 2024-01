Azt hallottuk, hogy a Városháza minden [Lánchíd-felújítással kapcsolatos – szerk.] dokumentumot kitett a BKK honlapjára. Egyik forrásunk is úgy fogalmazott, nem is érti, hogy miért nem tűnik fel senkinek, hogy az A-Híd és a Sunstrike kapcsolata megelőzi az első, Lánchíddal kapcsolatos kifizetéseket, illetve magát a szerződéskötést is. Ez így van, de azért az is tény, hogy a végül sikeres pályázat benyújtásának határideje 2020. október 28. volt, és az ATV szerint 2020 novemberétől mentek az A-Híd utalásai Vig Mór cége felé