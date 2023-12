Écsy Gábor országos igazgató arról számolt be, hogy az adventi időszakra időzített látogatásuk keretében több száz csomag élelmiszert, egy tonna szaloncukrot, a gyermekek számára pedig több mint 2000 angyalbatyut hoztak, amelyek tartalmát a magyarországi gyerekek saját adományaikból állították össze. Écsy Gábor megerősítette, hogy folyamatos lesz a nehéz helyzetben élők támogatása Kárpátalján. "Ezt a jövőben is tervezzük, és reményeink szerint a támogatóink jóvoltából ezt meg is tudjuk tenni" - fűzte hozzá a karitász országos igazgatója.