Arra is felhívták a figyelmet, hogy továbbra is tilos petárdát birtokolni és felhasználni. Aki a tilalom ellenére petárdázik, szabálysértést követ el és 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A felrobbanó petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést, a végtagok roncsolódását, csonkolódását, a hallás tartós károsodását is okozhatja