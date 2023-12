Ukrajna vezetésének teljesen mindegy, hogy délen vagy keleten foglal vissza területeket, ugyanakkor a nyugati támogatás feltételeként a déli támadás volt megszabva. Az ebben az irányban megindított műveletek már előreláthatóan azzal fenyegettek, hogy sikertelenségük esetén a nyugati támogatás csökkenni fog. Ez a helyzet be is következett. A Nyugat látványos, a tavaly nyárihoz hasonló sikereket várt el Kijevtől, amihez nem voltak adottak a feltételek. Ezért nem is meglepő, hogy nem sikerült. Innentől kezdve az, hogy a mai napig folynak kisebb jellegű támadások ezen a területen, inkább csak az ukrán politikai vezetés megszállottságát mutatja, semmint azt, hogy tényleges katonai eredményeket remélhetnek a helyzettől.

Az igazi kérdés az, hogy a kudarc, amelyet Ukrajna elszenvedett, rövid és középtávon milyen hatásokat eredményez.

Hosszú távú hatásai már egyértelműek - jelezte.

Az MCC kutatója úgy értékelt,

Zelenszkij alapvető problémája, hogy politikusként egy víziót kell kínálnia, és az ő víziója egyre kevésbé esik egybe az ukrán nép elképzelésével a jövőről.

Az a fajta merev és kíméletlen, a kompromisszumot és megalkuvást nem ismerő hozzáállás, amit az orosz agresszióval kapcsolatban felmutatott, egy darabig mindenképp az előnyére szolgált. Azonban onnantól kezdve, hogy a háború nehézségeit, negatív hatásait kezdi egyre inkább érezni az ukrán társadalom, a nyugati támogatás pedig folyamatosan gyengül Ukrajna mögött, onnantól kezdve a lakosság egyre nagyobb része hajlik arra, hogy valamilyen megállapodást kell kötni az oroszokkal. Ezt Zelenszkij kategorikusan elutasítja, sőt, egy rendeletben saját magának is megtiltotta, hogy bármilyen tárgyalást folytasson az orosz vezetéssel. Álláspontja, amely korábban az előnye volt, most egyértelműen a hátrányára fordult - rögzítette Somkuti Bálint, hozzátéve, hogy

előbb vagy utóbb valamilyen formában találni fognak egy olyan vezetőt, aki be tudja és be is akarja fejezni a háborút.

