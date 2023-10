A migránsok kvóták szerinti elosztására Magyarország továbbra is nemet mond, és így tett most is, a migrációs válsághelyzettel foglalkozó rendelet szerdai brüsszeli szavazásánál - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán telefonon az MTI-nek.

Rétvári Bence arra reagálva nyilatkozott, hogy az Európai Unió tagállamainak brüsszeli nagykövetei megállapodtak a migrációs válsághelyzettel foglalkozó rendeletről.

A mai napon Brüsszel egy újabb migrációpárti jogalkotási lépést erőltetett át az EU állandó képviselők bizottságában, és ez az újabb úgynevezett krízisrendelet a migrációs paktum utolsó eleme

- közölte az államtitkár.