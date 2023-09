Idén is sikerrel zárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös, immár harmadik alkalommal meghirdetett Adni Öröm! iskolaszergyűjtő akciója. A vásárlók több mint 62 ezer tanszerrel és közel 2,2 millió forint értékű adománykártya megvásárlásával járultak hozzá mintegy 1600 rászoruló diák tanévkezdéséhez, az áruházlánc pedig további 1 millió forinttal egészítette ki a támogatást.

A tanévkezdés sok családnak anyagi nehézséget okozhat, és vannak olyanok, akik számára szinte lehetetlen feladat, hogy minden szükséges felszerelést megvásároljanak a gyerekeknek. Ebben segít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország által meghirdetett Adni Öröm! tanszergyűjtő akció, melyet először 2021-ben indítottak útjára.

A jótékonysági kezdeményezés keretében a vásárlók rászoruló gyermekek iskolakezdését támogathatták az üzletekben megvásárolt tanszerekkel és adománykártyákkal. Ez utóbbiak bevételéből pedig további tanszereket vásárolt a szeretetszolgálat.

A Spar Magyarország és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat akciója 2021-ben indult

Forrás: spar.hu

„Azért hirdettük meg a gyűjtést, hogy az otthoni nehézségek miatt ne érje hátrány az iskolában a gyerekeket, a SPAR Magyarország vásárlóinak támogatásával most 1600 családnak sikerült ebben segíteni. Füzetek, írószerek, tolltartók, egyéb tanszerek, tornafelszerelések kerültek a vásárlói kosarakba, az önkénteseink használatra kész iskolatáskákat töltöttek meg az adományokkal, vagy kis- és nagyiskolásoknak szóló egységcsomagokat állítottak össze, melyeket az ország minden területén a szeretetszolgálattól segítséget kérő családoknak juttattunk el. Köszönjük mindenki támogatását, aki az elmúlt hetekben adománykártyák megvásárlásával, illetve személyesen, az INTERSPAR hipermarketekben megvásárolt és a szeretetszolgálatnak átadott taneszközökkel hozzájárult a gyűjtéshez.” – mondta Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

„Áruházláncunk már alig egy hónappal az előző tanév befejezése után meghirdette az Adni Öröm! tanszergyűjtő kampányt, így 2023. július 20-tól lehetőség nyílt adománykártyák megvásárlására akár INTERSPAR üzleteinkben, akár a SPAR online shopjában. Köszönet illeti a vásárlóinkat, akik ebben az esztendőben is nagylelkűen segítették kezdeményezésünket, ismeretlenül is gondoskodva olyan gyerekekről, akiknek szülei ezt nem, vagy csak részben tudják megtenni. A sikeres tanszergyűjtő akció során az adománykártyák megvásárlásával az INTERSPAR hipermarketek és a SPAR online shop vevői 2172500 Ft forintot ajánlottak fel, 2023. augusztus 23. és 26. között pedig a hipermarketekben 62 031 darab taneszközt vettek meg, majd adtak át adományként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek. A SPAR Magyarország elkötelezett az esélyegyenlőség és a társadalmi felelősségvállalás erősítése mellett, ennek jegyében a felajánlásokat további 1 millió forinttal egészítettük ki, hogy még több rászoruló diáknak segíthessünk. Az Adni Öröm! tanszergyűjtő akciónk immáron hároméves, így mondhatjuk: hagyományt teremtettünk vele, sikerességét látva pedig a jövőben is folytatni szeretnénk ezt a kezdeményezést” – tette hozzá Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. Az adománygyűjtés eredményei a www.adniorom.hu weboldalon érhetőek el.