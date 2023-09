Cikkünk frissül!

Több mint 30 harci összecsapás történt a fronton

Az elmúlt 24 órában több mint 30 harci összecsapást regisztráltak a fronton. Az ellenség 2 rakétatámadást és 40 légicsapást, valamint több mint 38 támadást indított többszörös rakétakilövő rendszerekkel az ukrán erők állásai és polgári létesítmények ellen országszerte - közölte az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara reggeli frissítésében - írja az Ukrinform.

Ukrajna előretör Donyeck-Zaporizzsjában

Ukrajna előrenyomulást hajtott végre a Donyeck-Zaporizzsjai terület határvidékén és a Zaporizzsjai terület nyugati részén, és előrenyomulást jelentettek Bahmuttól délre - írta az Institute for the Study of War (ISW) szeptember 9-i jelentésében.

Az oroszok megsemmisítették az ukrán fegyveres erők három hajóját

Tegnap este orosz gépek megsemmisítettek három ukrán katonákat szállító hajót, amelyek a Krím felé tartottak a Fekete-tengeren, a Zmeiny-szigeten - közölte az orosz Honvédelmi Minisztérium.

Az Azov ezred vadászgépeire nyitott tüzet az orosz légierő

A hírhedt ukrán Azov ezred vadászrepülőgépeit támadta Szerebrjanszkij területén az orosz légierő - közölte Alekszandr Szavcsuk.

Szerebrjanszkij területén harc bontakozott ki az Azov 12. különleges rendeltetésű dandár rohamcsoportjai és az orosz hadsereg között

– mondta. Ezenkívül Krasznolimanszkij irányába az orosz katonaság visszaverte az Ukrán Fegyveres Erők 63. gépesített dandárjának három támadási kísérletét. Illetve a csoport bombázógépei három csapást mértek két ellenséges parancsnoki és megfigyelőállásra Chervonaya Dibrova és Serebryanka térségében. Az ukránok legfeljebb 50 fegyverest, egy páncélozott harcjárművet és egy kisteherautót veszítettek.

Nyolc ukrán drónt semmisített meg az orosz légierő a Krím felett

Az orosz légvédelmi rendszerek nyolc ukrán drónt semmisítettek meg a fekete-tenger felett a Krím közelében szombatról vasárnapra virradó éjszaka

- jelentette az orosz védelmi minisztérium. Az ukránok 2022 júliusa óta folyamatosan támadják a Krím-félszigetet és igyekeznek megnehezíteni az ott állomásozó orosz erők dolgát.

Újabb robbanások Kijevben

Ismét megszólaltak a légi riadók Kijev területén, a hajnali órákban több robbanás is hallatszódott a városban.

Sebesültekről, károkról egyelőre nem érkeztek hírek.

Komoly késések voltak a moszkvai repülőtereken

Legalább 30 járat késett vasárnap reggel Moszkva Vnukovó, Domodedovó és Seremetyevó repülőterein. A késések okairól egyelőre nem érkeztek hírek.

Orosz dróntámadás érte Kijevet

Az ukrán légvédelem vasárnap hajnali 1 órakor orosz drónokat hatástalanított Kijev felett, azonban a lehulló darabok több kerületben is károkat okoztak - mondta Vitalij Klicsko kijevi polgármester. A hírek szerint a Podilszkij kerületben egy ember megsérült.