Novák Katalin azt is hangsúlyozta, hogy az Ukrajnában zajló háború Magyarország számára - szomszédként - közvetlen fenyegetést jelent, és magyarok is életüket vesztik a harctéren. A háború közvetlen fenyegetést jelent Európa biztonsági struktúrájára is - hívta fel a figyelmet Novák Katalin.

Az államfő együttműködés sürgetett az ukrajnai béke és biztonság ösztönzésében. Ahogy fogalmazott, ebben szervezetekre, erős országokra és személyiségekre is szükség van, akik képesek a harcban álló feleket béketárgyalásokra szólítani. Megállapította, hogy az ENSZ és az ENSZ Biztonsági Tanácsa fontos cselekvők ebben a folyamatban. Az erős országok között példaként említette az Egyesült Államokat, Kínát és Törökországot, amelyek képesek letenni egy lehetséges megoldást az asztalra, képesek, vagy készek a párbeszédre mindkét féllel, valamint befolyást tudnak gyakorolni a folyamat továbblendítése érdekében.

Novák Katalin a békét előmozdítani képes személyiségként jelölte meg Ferenc pápát.

A történelmünk annyi példát adott arra, hogy emberek kis csoportja, vagy akár egyetlen személy is meg tudta fordítani a történelem menetét

- fogalmazott Novák Katalin, aki magyar köztársasági elnökként évtizedek óta először mondott beszédet az ENSZ Biztonsági Tanácsában.