Hajnal Gabriella arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon, az uniós támogatásoknak is köszönhetően ma már 180, úgynevezett okos tanterem áll az iskolák rendelkezésére, ugyanakkor még több okos eszközre van szükség, és ebben segíthet a High-Tech Suli program is, melynek az elnök a további elterjesztését szorgalmazta.

A digitális oktatás foglalkoztatja a gyerekeket, ezért ezt komplex módon kell kezelni, a tehetséget pedig tudni kell fejleszteni

- fogalmazott a konferencián Hajnal Gabriella.

A szakmai konferencia során a programban részt vevő tanintézmények képviselői kerekasztal-beszélgetések és személyes eszmecserék során osztották meg egymással eddigi tapasztalataikat, a hévízgyörki Petőfi Sándor általános iskola, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek oktatására, fejlesztésére specializálódott balassagyarmati Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium pedig részletesen megosztotta a jelenlévőkkel eddig elért eredményeiket.