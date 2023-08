Illegális fegyverek Ukrajnában

A Kárpátaljai Nemzetbiztonsági Szolgálat munkatársai az Ukrán Biztonsági Szolgálattal és az Állami Határőrszolgálattal együttműködve egy házkutatás során rengeteg illegális fegyvert és lőszert találtak. A gyanúsított férfit korábban azért fogták el, mert

csaknem kétszáz automata fegyverhez való lőszert értékesített, ezután rendelte el a bíróság a házkutatást – olvasható az ukrán rendőrség honlapján, ahol fotókat is megosztottak a lefoglalt fegyverarzenálról, amelyek között gránátokat is találtak a hatóság munkatársai. Sőt, házi készítésű fegyverekhez szükséges eszközöket is tartott a házában a gyanúsított.

Az elfogott férfi most előzetes letartóztatásban van, de óvadék ellenében szabadlábon védekezhet a bírósági tárgyalásáig. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, hogy honnan származnak a lefoglalt illegális fegyverek. Azt már egyre többen ismerik fel, hogy az illegális fegyverkereskedelem melegágya a háború, így minél tovább tart egy fegyveres konfliktus, és minél több fegyvert küldenek a frontra harmadik országokból, úgy egyre nagyobb a valószínűsége annak is, hogy ezek a fegyverszállítmányok nem érnek el a harcokig, inkább a feketepiacon kötnek ki.

Egyre több helyen hívják fel a figyelmet a problémára

Arról már a V4NA korábban több cikkben is beszámolt, hogy bár a nyugati balliberális mainstream média több ízben is megpróbálta elbagatellizálni a problémát, egyre több országból erősítik meg a veszély valódiságát, és hogy a feketepiacon kössön ki a pusztító nyugati fegyverek egy jelentős része, amelyeket eredetileg Ukrajnának szántak. Nemrég a finn Nemzeti Nyomozóirodához fordult a V4NA, mert korábban Christer Ahlgren finn főnyomozó egy műsorban arról beszélt, hogy erős a gyanú, hogy Svédországban, Dániában és Hollandiában is felbukkantak már Ukrajnának szánt fegyverek, és az ehhez szükséges csempészútvonalakat már kialakították, sőt, Finnországban is fennáll a veszélye az illegális fegyverkereskedelemnek. A Nemzeti Nyomozóiroda a lap megkeresése nyomán egy sajtóközleményben reagált. Ahogy írták, megdönthetetlen bizonyítékot eddig nem találtak a hatóságok, ugyanakkor

fennáll a lehetősége annak, hogy a Finnországban tevékenykedő bűnözők megpróbálnak fegyvereket szerezni a konfliktusövezetekből.

A rendőrség minden évben számos illegális fegyvert foglal le a szervezett bűnözés tagjaitól, és tudatában van annak, hogy ezek a csoportok érdeklődnek a háborús övezetekben használt fegyverek iránt. A rendőrségnek arra utaló jelei vannak, hogy hosszú távon a szervezett bűnözői csoportok Ukrajnából is megpróbálhatnak fegyvereket szerezni – olvasható a közleményben.

Az Europol – amely segítséget nyújt a tagállamok bűnüldöző hatóságainak a súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni fellépésben – nemrég már jelezte, hogy fennáll a veszélye annak, hogy bűnszervezetek kezére kerülnek az Ukrajnának szánt fegyverek. De a NATO és az EU is riasztást adott ki tavaly nyáron az ukrajnai fegyvercsempészet miatt. A hatóságok először nyomkövető rendszerekkel akarták felszámolni a feketepiac ezen részét. Egy hónappal ezt megelőzően pedig az Interpol – a rendőrségi együttműködést segítő nemzetközi szervezet – arra figyelmeztetett, hogy az Ukrajnába küldött fegyverek a bűnszervezetekhez juthatnak és ezek a csoportok tovább erősödhetnek, ahogy egyre több fegyver érkezik Ukrajnába.

Franciaországban is megjelent a bűnbandák kezében

A franciaországi Marseille-ben jelenleg nagy mennyiségű Ukrajnából származó fegyver keringhet az alvilági bandák között, erről beszélt a BFM-TV francia televíziós csatorna műsorában Dominique Rizet igazságügyi szakértő, amelyről a V4NA is beszámolt korábban. Mindez annak kapcsán merült fel, hogy az azt megelőző napokban három ember meghalt egy éjszakai klub előtt történt lövöldözésben a városban, a rendőrség szerint rivális drogkereskedő bandák közötti összecsapásról volt szó. Tíz nappal azt megelőzően pedig egy nő halt meg egy lövöldözésben, aki csupán egy ártatlan áldozata lett egy tűzharcnak.

Csak úgy, ahogy a jugoszláviai háború esetében, úgy az Ukrajnában zajló konfliktus is lehetőséget adhat a maffiahálózatoknak arra, hogy felvirágoztassák a fegyverkereskedelmet és a feketepiacot.

Már Nagy-Britanniában is figyelmeztettek

Szintén a V4NA számolt be arról, hogy Paul James brit fegyverszakértő nemrég azt mondta a brit közmédiának, hogy több millió fegyver kerülhet forgalomba, amikor az ukrajnai háború véget ér, és sok közülük bűnözői bandák kezébe kerülhet.

Az elmúlt 15-20 év tapasztalatai szerint a Nyugat-Balkánról származó fegyverek voltak az Európába irányuló fegyvercsempészet főszereplői. Ezeket a fegyvereket számos nagy horderejű bűncselekményben és terrorista incidensben használták fel, és még mindig próbáljuk csökkenteni az onnan származó lőfegyverek beáramlását. Úgy gondolom, hogy Ukrajnában ennél sokkal rosszabb lehet a helyzet

– figyelmeztetett a fegyverszakértő.