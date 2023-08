Több tucat koncerttel és előadással várják az érdeklődőket szombaton Az ország legnagyobb nemzeti ünnepének második napján, szombaton is több tucat koncerttel és előadással várják az érdeklődőket - közölték a szervezők szombat reggel az MTI-vel. Azt írták, az ünnep változatos műsorkínálatának egyik hagyományos és egyre népszerűbb eleme Magyarország tortájának és cukormentes tortájának bemutatása, majd ünnepélyes felszeletelése a Magyar Ízek Utcájában (11.00). Ugyanitt Ötödik Évszak (19.00), majd Mystery Gang (20.00) koncertet élvezhetnek az idelátogatók. A Csárdafesztiválon Lugosi Katalin nótaénekes, Buday Sándor és Zenekara lép fel (13.00), valamint az esti órákban Pál István Szalonna és Bandája koncert is lesz. A hamisítatlan fesztiválérzést ezúttal is az olyan izgalmas zenei rendezvények hozzák, amilyen a Retro Tabán, ahol a hagyományos pop- és rockzene kedvelői három kiemelkedő előadóval találkozhatnak: Hevesi Tamással kezdődnek a koncertek (18.00), majd az Ismerős Arcok (19.00) lép színpadra, végül Demjén Ferenc (20.00) zárja az estét. A közönség Charlie (Horváth Károly) a Szent István napi programsorozathoz kapcsolódó Retro Tabán koncertjén 2023. augusztus 18-án

A fiatal magyar előadókat felvonultató Road Movie Live programjai 16 órától kezdődnek a Műegyetem rakparton, ahol Horváth Tamás (19.00) és a Bagossy Brothers Company (21.00) hozzák hangulatba a közönséget -fogalmaztak a szervezők. Az elektronikus zene rajongóit a Szabadrét Fesztivál várja, ahol kora délutántól lemezlovasok és koncertek várják az érdeklődőket. A komolyzene kedvelői a Panorama Classical helyszínén A lábak költészete - Táncok a világ minden tájáról programon és hangszersimogatókon vehetnek részt, este pedig Liszt Ferenc Via Crucis című művének adaptációját élvezhetik a Modern Art Orchestra előadásában (19.00). A Vigadó Piano rendezvényein kellemes bárzene, zongorára épülő jazz szól majd. A délután filmzenei barangolásokkal indul Pikács Istvánnal, "Játszd újra Sam" címmel (14.00). Este érkeznek New York dallamai Frank Sinatra, Tony Benett korszakának slágereivel

(19.00), utána Bossa nova örökzöldek csendülnek fel (20.00), zárásként pedig Virtuoso Variety Nyári Bernadett (21.00) nemzetközileg elismert hegedűvirtuóz lép a közönség elé. A közleményben kitértek arra is, hogy a rendezvénysorozat részeként idén is ingyenesen látogatható az ország legnagyobb népművészeti fesztiválja, a Mesterségek Ünnepe a Budai Várban, ahol szombaton különleges népzenei koncertek sorozatát, többek között a Tatros Együttes (14.00), Tímár Sára és zenekara (16.00), valamint a Kerekes Band akusztik produkcióját (20.00) nézheti meg a közönség. A részletes augusztus 19-i program, az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos információkkal együtt a szentistvannap.hu weboldalon és a Szent István Nap mobilapplikációban érhető el.