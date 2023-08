Nagy-Vargha Zsófia: cél megtalálni a legtöbb tehetséges fiatalt A fiatalokért felelős helyettes államtitkár a lehető legtöbb kiemelkedően tehetséges fiatal megtalálásának fontosságáról beszélt hétfőn Szolnokon, a Czeizel Endre Emlékkonferencia - Középpontban a tehetség elnevezésű rendezvényen. A tehetséggondozás új irányai Magyarországon című előadásában Nagy-Vargha Zsófia elmondta: a 2008-ban létrehozott Nemzeti Tehetség Program egy évvel ezelőtt került a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz (KIM), és az állam egyre több forrást tud biztosítani a program működésére. Kitért arra, hogy tehetségpontok működnek, és a határon túli magyar tehetségek is pályázhatnak ösztöndíjakra. Számos szakmai program valósul meg a Nemzeti Tehetség Központban - mondta. Példaként említette a Snétberger Zenei Tehetség Központot, ahol olyan, hangszeren játszó gyerekek után kutatnak, akik hátrányos helyzetük miatt a képességeiktől messze elmaradó oktatásban részesülnek. Megemlítette, hogy működtetnek Londonban is egy tehetségközpontot, ahonnan a magyar fiatalok a tudásukat a remények szerint majd "haza tudják csatornázni". Nagy-Vargha Zsófia utalt arra, hogy a Nemzeti Tehetség Központ korábban a köznevelési intézményekbe vitt egy teszten alapuló "tehetségazonosító eszközrendszert". Ezt a Nemzeti Tehetség Program "leporolja", és szeretnék ősszel száz köznevelési intézménybe ismét bevinni a mérőeszközt, amely megmutatja, hogy miben tehetséges, merre orientálódik egy-egy gyermek. Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára előadást tart a Czeizel Endre Emlékkonferencia - Középpontban a tehetség című rendezvényen Szolnokon, a vármegyeháza dísztermében 2023. augusztus 28-án

Fotó: Mészáros János A Nemzeti Tehetség Program hálózata, a minősített tehetséggondozó műhelyek rendszere 43 középfokú oktatási intézményből áll - közölte, hozzátéve: az intézmények megpályázzák a címet, és kapnak plusztámogatást, hogy az ott dolgozó pedagógusok a saját diákjaikkal belátásuk szerint foglalkozzanak; eszközöket vásárolhatnak, pluszjuttatást kaphatnak tehetséggondozásra. Kitért arra is, az adatok felvétele már elindult, a tervek szerint ebből lesz egy felhasználóbarát applikáció, weboldal, ahol majd tájékozódni lehet - tette hozzá. Azt mondta, emellett az idei év az új tehetséggondozó programokról is szól. Szeretnének ősztől nagyobb hangsúlyt fektetni a természettudományos tárgyakra, lesznek majd pályázható programok. Azt tervezik továbbá, hogy minél több versenylehetőséget biztosítanak Magyarországon a fiataloknak, például megrendezik 2024-ben az ifjú fizikusok világversenyét. Az eseményen jelen volt Czeizel Benjamin, Czeizel Endre unokája, Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács elnöke; Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP), Szolnok polgármestere és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke is. A konferenciát a Magyar Tehetséggondozó Társaság, a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács, a Szolnoki Tankerületi Központ és a szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola szervezte.