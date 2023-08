Megérte a pénzt 49 perce

Alig páran lézengtek a Jámbor András-féle Szikra Mozgalom táborában (videó)

Hát így az eső miatt egy száz ember körülbelül lesz, nagyjából ez a realitás is” – így jósolta meg a Szikra tábor létszámát Jámbor András a rendezvény előtt. A Hír TV beszámolója szerint ennél sokkal kevesebben jelentek meg, és a programok is késve kezdődtek. A tábor szervezői azt is kiemelték, hogy ezt az egynapos tábort nagyobbra tervezték, így az drágább is lett.

Forrás: HírTV

A Jámbor András vezette szervezet egy háromnapos vidéki tábort szeretett volna tartani, de több helyszínen sem fogadták őket, így végül egy egynapos rendezvényt tudtak megszervezni a Népligetben - emlékeztet a Magyar Nemzet. Azt, hogy kik támogatták az eseményt, nem lehet tudni, a Szikra Mozgalom ugyanis a törvényi kötelezettség ellenére még a 2022-es évre vonatkozó elszámolását sem tette közzé, noha annak benyújtási határideje május 31. volt.

