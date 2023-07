– Szerda este kezdtük meg a kormányülést és péntek délben zárjuk – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök a Sopronbánfalván tartandó háromnapos kihelyezett kormányülés féltávjánál, egy helyi studióban nyilatkozva elmondta, hogy ilyenkor az aktuális ügyek mellett az úgynevezett nagy ügyekről is esik szó.

– Ilyen ügyek az energiaellátás, a mezőgazdaságban zajló technológiai folyamatok, valamint a honvédelem és a demográfiai folyamatok, családtámogatási döntések – közölte. Mint mondta, másfajta jövő vár a magyarokra, ha van háború. Kiemelte, hogy

nyugaton továbbra is háborút akarnak, ez a NATO-csúcson megerősítést nyert, a béke hangján pedig alig-alig beszélnek, így belátható időn belül nem fog véget érni a háború és nem szűnnek meg a szankciók.

– Ezek nélkül visszatérhetnénk a normális gazdasági növekedési pályájára – szögezte le. Felhívta a figyelmet, hogy

a kormánynak megvan a terve, hogy a háború és a szankciók ellenére év végére egy számjegyűre csökkenjen az infláció.

A Magyar Nemzet tudósítása szerint a miniszterelnök a migrációval kapcsolatban elmondta, a héten Brüsszelben egy megbeszélésen a többség úgy döntött, hogy bevezeti a kötelező migránskvótát, ez Magyarországra évente több tízezer migráns betelepítését jelentené, migránsgettók építésére kötelezné a tagállamokat.

A tegnapi kormányülésen áttekintettük milyen politikai és jogi lehetőségünk van arra, hogy megakadályozzuk Brüsszelt a terve végrehajtásában

– tette hozzá.

Van egy úgynevezett gazdaságpolitikai rendszer vagy irányítás. Minden évben kiadják, hogy a tagállamoknak mit kellene tenniük gazdaságuk megváltozása érdekében. Brüsszelnek idén is van egy olyan javaslata, amely a rezsicsökkentés kivezetéséhez vezetne – mondta, hozzátéve, tegnap is tárgyaltak arról a kormányülésen, hogy ezt hogyan tudják megakadályozni. A kormányfő elmondta azt is, tárgyaltak egy új hulladékgazdasági rendszerről, amelynek bevezetése hátrányosan érintené a borászokat, ezért most erre is próbálnak megoldást találni.

Mindenképpen meg kellett akadályozni, hogy az érthető ukrán érdekeket takarítsuk le a NATO-csúcson, mert ez magával hordozza a világháború kockázatát – jelentette ki Ukrajna NATO-tagságával kapcsolatban.

– Kétségkívül az ukránok kommunikációs stílusa szokatlan. Ha bajban vagy és segítséget kérsz, viselkedj rendesen – fogalmazott a kormányfő arra a felvetésre, hogy a NATO-csúcs után már a brit védelmi miniszter is kritizálta az ukrán elnököt, mondván, hogy lehetne hálásabb. Orbán Viktor érti, hogy az ukránok nagyon nagy bajban vannak, ám fontos, hogy ne fogadjuk el az ukrán nézőpontot, mert azzal belecsúszunk a háborúba.

– A helyzet továbbra is rendkívül veszélyes – szögezte le Orbán Viktor. Emlékeztetett, hogy naponta százával, olykor ezrével halnak meg emberek a szomszédunkban. – Észnél kell lennünk – rögzítette. A kormányfő egyébként egyetért Zelenszkij ukrán elnök azon kijelentésével, hogy az USA öt perc alatt véget vethetne a háborúnak, szerinte, ha az amerikaiak a háború végét akarnák, akkor annak már holnap vége lenne. – A NATO-csúcson sem kaptunk választ arra, hogy amerikaiak ezt miért nem akarják – árulta el a miniszterelnök.

Egy másik felvetésre válaszolva elmondta, hogy

a mostani tendenciákat tekintve van esély arra, hogy már decembernél egy-másfél hónappal hamarabb egyszámjegyű legyen az infláció.

Orbán Viktor elmondta, az elmúlt egy évben az unió határainál 330 ezer illegális migránst tartóztattak fel, ebből 270 ezret a magyar határnál. A miniszterelnök nem zárja ki, hogy a „brüsszeli kollégáknak” lehetnek jó meglátásaik bizonyos kérdésekben, de

a migrációval kapcsolatban nekünk a saját tapasztalatainkra kell támaszkodnunk.

Mindig fel kell idézni az emlékezetünkben, hogy hogyan csaptak össze az erőszakos és felfegyverzett migránsok a magyar határőrökkel Röszkénél, hogyan meneteltek keresztül az országon százezrével, hogyan szállták meg a budapesti pályaudvarokat, tehát nekünk van tapasztalatunk, nekünk ebből kell dolgozni. A tapasztalat azt mondatja velünk, hogy semmilyen migráció – szögezte le a kormányfő.