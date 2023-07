Cikkünk frissül!

Újabb két holttestet találtak Orihivnél

Hétre emelkedett a Zaporizzsja megyei Orihiv elleni orosz légicsapás halálos áldozatainak a száma – jelentette az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat, hozzátéve, hogy összesen három holttestet emeltek ki a romok közül. A kutatási és mentési munkálatok befejeződtek.

Ukrán mentők Orihivban 2023. július 10-én, miután orosz légitámadás érte a dél-ukrajnai Zaporizzsjai területen fekvő települést

Fotó: Andrij Andrijenko / Forrás: MTI/AP

Orihiv gyakori célpontja az orosz támadásoknak, mivel a város Zaporizzsja megye délkeleti részén, a frontvonal közelében található. Ez egyben Kijev déli ellentámadásának egyik állomása is.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. július 10-én az ukrán-magyar határszakaszon 6185 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5221 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 58 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Már öt halottja van a segélyosztó pont elleni támadásnak

Helyi illetékesek szerint ötre emelkedett a zaporizzsjai humanitárius segély-elosztópont elleni orosz támadás halálos áldozatainak száma.

Jurij Malasko, a délkelet-zaporizzsjai régió kormányzója elmondta, hogy az oroszok irányított repülőbombát használtak vasárnap egy iskolaépület elleni támadásban, amelyet Orihiv kisvárosában segélyek szétosztására használtak. Három nő és egy férfi halt meg, majd később még egy férfi holttestére bukkantak. A támadásban tizenegyen megsebesültek, őket kórházban ápolják.

Az ukrán elnök szerint a biztonság Ukrajnától függ

"Ukrajna keleti határa és harcosaink állásai jelentik azt a határvonalat, amelyet Oroszország, amely különféle formákban, de mindig megpróbálta meghódítani Európa népeit, soha többé nem lép át. A biztonsági valóság itt, a NATO keleti szárnyán Ukrajnától függ. Amikor jelentkeztünk a NATO-ba, őszinték voltunk: Ukrajna de facto már a szövetség tagja. Fegyvereink a szövetség fegyverei. Az értékeink azok, amelyekben a szövetség hisz. Védelmünk Európa képletének az az eleme, amely egységessé, szabaddá és békéssé teszi. A vilniusi NATO-csúcstalálkozónak mindezt meg kell erősítenie!" - mondta éjszakai videójában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij: Ukrajna NATO-tagságán dolgozunk

"A színfalak mögött nagyon keményen dolgozunk azon, hogy Ukrajna a NATO tagja lehessen. Minden vezető, minden állam érti a céljainkat. Még ha különböző álláspontok hangzanak is el, akkor is egyértelmű, hogy Ukrajna megérdemli, hogy a szövetségben legyen. Nem most, hiszen háború van, de világos jelzésre van szükségünk a csatlakozásról. A szövetség többsége egyértelműen kiáll mellettünk. Az ukrán hősök bátorsága letörölte a történelem porát mindazon értékekről, amelyek védelmére a NATO-t létrehozták" - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök.