Mint írják, a háború, a szankciók és a magas kamatok miatt a városi CSOK már nem jelent érdemi segítséget a családoknak, hiszen nagy önrészt kell hozzátenniük és/vagy banki hitelt is fel kell venniük ahhoz, hogy a vágyott otthonukat megszerezzék. Eközben a falusi CSOK továbbra is hatékonyan járul hozzá a családok lakhatási terveinek megvalósításához. Ezért a kormány 2024 januárjától a falusi CSOK összegét jelentősen, 50 százalékkal megemeli.

Használt lakóingatlan vásárlása és egyidejű bővítése, korszerűsítése esetén 2024. január 1-jétől 1 gyermek után az eddigi 600 ezer forintos támogatás 1 millió forintra, 2 gyermek esetén 2,6 millióról 4 millióra, 3 vagy több gyermek esetén pedig 10 millióról 15 millió forintra nő. Meglévő lakóingatlan korszerűsítésénél, bővítésénél a támogatási összeg egy gyermek esetén 300 ezerről 500 ezer forintra, két gyermeknél 1,3 millióról 2 millióra, három vagy több gyermeknél pedig 5 millióról 7,5 millió forintra emelkedik. A falusi CSOK igénybevételének lehetőségére kijelölt kistelepülésen új családi ház építése vagy vásárlása esetén a 2023-ban érvényben lévő összegek 2024-ben is elérhetők lesznek: 1 gyermek esetén 600 ezer forint, 2 gyermek esetén 2,6 millió forint, 3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint igényelhető.

A közlemény kitér arra is, hogy a kormány a háború és a szankciók okozta nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is a családok és a családtámogatások védelmét tekinti egyik legfontosabb céljának. Ezt szolgálják a fenti módosítások, valamint a 2024-es költségvetés is, amely 2010-hez képest mintegy három és félszer magasabb összeget, 3 300 milliárd forintot biztosít a családtámogatásokra.