A közlemény hangsúlyozza, hogy a kormány családpolitikájának kulcsa, hogy ösztönözzék az első gyermek minél korábbi megszületését, ugyanis ha ez az anya fiatalabb korában történik, nagyobb esély van testvér, testvérek érkezésére. Ezért döntött úgy a kormány, hogy jövőre csak a 30 év alatti nők számára, ugyanakkor 10 millió forint helyett 11 millió forintos összeghatárral biztosítja a Babaváró támogatást. Amennyiben az anya elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja várandósságát, továbbra is jogosult a támogatás igénybevételére 2024. december 31-ig. A 2024. január 1-től 10 millió forintról 11 millió forint összeghatárra emelkedő hitel továbbra is kamatmentes marad.