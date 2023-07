A "petkalózok" a Ring-a-tó Kisköre Strandon építik meg a pillepalackokon lebegő tutajokat szombaton és vasárnap. Az augusztusi főfutam a Közép-Tisza Kisköre és Szolnok közötti szakaszát veszi célba.

A kiskörei zsilipelés után Tiszabura, Tiszaroff, Nagykörű és Tiszapüspöki érintésével halad a környezetvédelmi program, hulladékgyűjtéssel, vándortáborozással, szórakoztató programokkal és tartalmas előadásokkal - olvasható a közleményben.

Mint írták,

a PET Kupák sorozatában ez lesz a huszadik hulladékgyűjtő verseny,

a Természetfilm.hu Egyesület pedig immáron tíz éve szervez pethajós folyami futamokat a Tiszán és mellékfolyóin. Idén májusban a Marossal bővült a versenynaptár, de a Tisza-tóra is sokadszorra tértek vissza a "petkalózok".

Ebben az évben már két verseny lezajlott: júniusban a IV. Tisza-tavi PET Kupa, július első hetében pedig az Ifjúsági PET Kupa. A Tisza-tavat érintő versenyek hulladékmérlege idén már több mint tíz tonna.

Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. a PET Kupa kutatópartnereként idén az "örök életű vegyületeknek" is nevezett anyagoknak, a PFAS-vegyületeknek - polifluorozott szénhidrogéneknek - járt utána, melyek bár széles körben elterjedtek, komoly egészségkárosító hatásuk van. Hulladékként a természetben és a folyókban is előfordulnak, a Tiszában viszont eddig még senki nem mérte jelenlétüket. Az Eurofins kutatói - akik saját csapattal is részt vesznek a versenyen - a PET Kupa keretében mutatják majd be a folyóból vett minták mérési eredményeit - írták.

Egy évtized alatt a PET Kupákon összesen 194 hulladékhajó épült, melyekkel az évek alatt összesen 328 tonna hulladékot szedtek össze a környezetvédelmi aktivisták. A kupa szakemberei és önkéntesei a Tisza és mellékfolyói mentén összesen 5792 szennyezett helyszínt vittek térképre, melyek közül 833 területet tisztítottak meg.

A XI. Tiszai PET Kupa augusztus ötödikén szolnoki befutóval zárul, a rendezvény az Energiaügyi Minisztérium (EM) támogatásával valósul meg.