Alig egy hónap múlva, július 26-án kiderül, kiket vettek fel egyetemre. Sorrendmódosítás és a hiánypótlás már csak július 12-éig adható be a felvételi eljárásban. Egy friss, most megjelent rangsorból, az UNIside 2023 nyári kiadványból és annak weboldalán – egyetemi vezetőkkel, volt és jelenlegi diákokkal– készített interjúk is segítik a döntést, sőt az UNI egyedi, kiválósági rangsor-módszertannal készített szakos rangsoraiból kiderül az is, melyek a legjobb, legnépszerűbb egyetemek képzési területenként.

Érdekesség például, hogy az ELTE- GTK a gazdaságtudományok képzési terület legnépszerűbb négy szakján is (gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel) az ELTE-GTK végzett az első helyen.

Előkelő helyeken szerepelt a DE-GTK és a Corvinus is. Informatika képzési területen például a BME-VIK a mérnökinformatikus és az üzemmérnök informatikus szakokon áll az élen. A legnépszerűbb egyetemek, a képzési területeken belül a legnépszerűbb szakok, és a legjobbnak ítélt karok és intézmények – figyelembe véve nemzetközi kutatási teljesítményüket is - mind szerepelnek az UNI kiadványában, az Oktatási Hivatal és a Clarivate Incities megoldásai alapján. Az UNI in&out 2023 Nyár című magazin így szinte egy komplett évkönyv, hiszen a lehetőségekhez mérten az összes olyan témát feldolgozza, amely a felvételizők és az egyetemisták számára fontos lehet karrierútjaik, tanulmányaik szempontjából.