A szociológus végzettségű Donáth Anna gyakornokoskodott az Európai Bizottságnál és az Európai Kulturális Alapítványnál, migrációs és etnikai tanulmányokat folytatott az Amszterdami Egyetemen, projektmenedzser volt a Soros György által támogatott Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületnél, majd politikusként is nyugati megbízatást vállalt, hiszen 2019 óta a Momentum európai parlamenti képviselője. Donáth Anna házastársat is külföldön talált magának, férje egy holland állampolgár, Thijmen Meijer. Utóbbi kapcsán egy interjúban meg is említette, hogy már két otthona van. A nemzet iránti közömbösségére és a hazájához való kötődés teljes hiányára utalnak a határon túli magyarok kapcsán tett kijelentései is. Egy alkalommal azon elmélkedett, hogy a felvidéki magyarok lehetnek úgy magyarok, hogy közben büszke szlovákok. A Momentum politikusa tehát közvetve arra biztatta a magyar kisebbséget, hogy asszimilálódjanak a szlovák többséghez.

A hazai politikai életben – apjához hasonlóan – Donáth Anna is kétkulacsos politikát folytat, csak fordított alapállásban: az SZDSZ legerősebb szellemi utódjának számító Momentum korábbi elnöke, de közben szorosan együttműködik a Demokratikus Koalícióval, amit néha szavakban elítél, de a legfontosabb pillanatokban, a hatalomért bármikor képes összefogni Gyurcsány Ferencékkel. A 2022-es országgyűlési választást megelőző kampányban Donáth Anna közösséget vállalt a bukott miniszterelnök pártjával és annak fő arcaként színre lépő Dobrev Klárával.