A zvecani események során a magyar kontingens katonái magas szinten, kiemelkedő elkötelezettséggel hajtották végre feladataikat. Több békefenntartónk sérülést szenvedve is visszaállt a sorfalba, és helytállásukkal biztosították a csapat magas színvonalú feladatvégrehajtását. Amit nagyon fontos kiemelni: a kontingens parancsnoka és vezetői állománya is végig a helyszínen volt a helyzet azonnali kezelése érdekében. Diplomáciából, a katonai erő alkalmazásából és a tömegdemonstrációk kezeléséből kiválóan vizsgázott a magyar kontingens. Sérültjeinkről a legmagasabb szinten gondoskodtunk, és többen már most jelezték, hogy felépülésük után szeretnének visszatérni a bajtársaikhoz