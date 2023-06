Az LMBTQ-szervezetek jelentős szerepet játszottak a gyermekvédelmi törvény ellen indított brüsszeli hadjáratban, ernyőszervezetük, az ILGA-Eu­rope most pontról pontra beismerte, hogyan működtek együtt a tagállamokkal annak érdekében, hogy a Magyarország elleni fellépés eredményes legyen. Az európai esernyőszervezet bevallása szerint tagszervezeteikkel együtt már régóta aktívan oktatják a tagállamokat arra, hogy uniós szinten és konkrétan az Európai Unió Bíróságán (EUB) is kezdeményező szerepet töltsenek be – írja a Magyar Nemzet.

Mint írták, 2021 júniusában, amikor a gyermekvédelmi törvényt közzétették, a Háttér Társasággal – amelyet Soros György alapítványai is támogatnak – együtt nagy energiát fektettek a tagállamokkal való együttműködésbe, hogy pontos tájékoztatást nyújtsanak nekik a törvényről és annak értékeléséről, továbbá technikai tanácsokat nyújtsanak a beavatkozás módjával, és a határidőkkel kapcsolatban.

Elmondásuk szerint ezt felhasználva tudtak nyomást gyakorolni az EU-s tagállamokra, hogy az Európai Bizottságot (EB) arra ösztönözzék, hogy egyáltalán kötelezettségszegési eljárást indítson Magyarország ellen. Amikor pedig a 17 tagállam levelének hatására a bizottság elindította a hazánkkal szembeni jogsértési eljárást, találkozót szerveztek, amelyen a különböző tagállamok kulcsszereplői vettek részt.