A múlt héten 103 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 202 990-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írták. Hozzátették: az előző héten elhunyt 1 beteg, így az elhunytak száma 48 874-re emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 152 155, az aktív fertőzöttek száma pedig 1961-re csökkent. Jelenleg 67 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük hárman vannak lélegeztetőgépen

– áll a közleményben.

Kitértek arra, hogy Magyarországon a járvány hosszú ideje mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is az oltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is a vakcina felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előzőt.