„Mi magyarok is ilyenek vagyunk, és ennek megfelelően Magyarország vezetői (...) is keresik, keressük a békéhez vezető utat” – fogalmazott Novák Katalin, a békéhez vezető út megtalálásának fontosságát is hangsúlyozva.

A vezetők felelősségét kiemelve azt mondta: „ha a háborús retorikát erősítjük, ha a háború táplálásához vezető lépéseket teszünk, akkor nagyon nehéz lesz megtalálni azt, hogyan jutunk el végül a békéhez”. Egyúttal kijelentette: a háborút nem táplálnunk kell, hanem épp ellenkezőleg, csillapítanunk kell a feszültségeket, az indulatokat.

Novák Katalin szólt arról is: Magyarország független és szuverén ország, amely azonban szövetségi rendszer tagjaként működik. Magyarország a jövőre vonatkozó határozott elképzeléseiből is építkezik – mondta, hozzáfűzve, hogy „talán ez tesz bennünket izgalmassá, érdekes tárgyalópartnerré sokak számára”.

Novák Katalin felidézte: államfőként azt vállalta, hogy „az ajtónyitogatásban” szeretne segítségére lenni Magyarországnak. Úgy vélte, bár Magyarországról sokan hallottak már, „de valójában nem ismernek bennünket” és „ezzel párhuzamosan olvassák azokat a elfogult tudósításokat, amelyek alakítják a rólunk kialakított képet”. Ezért az átlagosnál több erőfeszítést kell annak érdekében tenni, hogy egy valódi, reális képet mutassunk rólunk, magyarokról. „Én ezt teszem az elmúlt egy évben” – így a köztársasági elnök.