Hazudott a Momentum, élőben sem nyilatkoznak (videó) A Momentum politikusai immár abban is Hadházy Ákost követik, hogy azt hangoztatják, csak élő adásban hajlandóak válaszolni a sajtó munkatársainak. Mint azonban kiderült, ez nem igaz. Ugyanis mikor kedden reggel Hadházy Ákos és a Momentum ismét elbontotta a kordont a Karmelitánál, a Mediaworks Facebookon élőben közvetített a helyszínről. Azonban Gelencsér Ferenc, a párt elnöke most azt találta ki, hogy csak stúdióban hajlandó válaszolni – írja a Magyar Nemzet. Egyébként ezek az akciók eddig sem mozgattak meg sok embert, a keddin pedig minden eddiginél kevesebb embert volt, a politikusokon kívül, csak páran jelentek meg a Karmelitánál. Csakúgy, mint Gelencsér, Hajnal Miklós, a Momentum országgyűlési képviselője is a stúdióhoz ragaszkodott, azt is feltételül szabva, hogy a Mediaworks munkatársa egy számára megfelelő, elfogadható médiumhoz igazoljon. A Momentum érezhetően próbál egy olyan témát találni, amivel magabiztosan tudja növelni támogatottságát, ez egyelőre azonban úgy tűnik nem jár túl sok eredménnyel. A kordonbontással magukat ismételgetik és hol a pedagógusok ügyét, hol a "propaganda" elleni harcot tűzik zászlajukra.