A Magyar Nemzet értesülése szerint Karácsony Gergely már megpróbált ajánlatot tenni a baloldali pártoknak.

Ennek pedig az a lényege, hogy a jelenlegi ellenzéki polgármesterek induljanak újra kerületükben a jövő évi önkormányzati választásokon. Mindezt pedig tegyék pártlogók nélkül, egy egységes civil ernyőszervezet jelöltjeiként. A Magyar Nemzet információ szerint a felvetés megosztotta a baloldali politikusokat, a Kétfarkú Kutya Párt pedig még korábban jelezte, hogy nem támogatják Karácsony Gergely indulását.

A főpolgármester március 15-i beszédében is előszeretettel hivatkozott „civilekre”, az pedig egyáltalán nem tiszta, hogy mit is jelent ez pontosan, mindenesetre nagy eséllyel a kampányában is civil ernyőszervezetekre akar majd támaszkodni.

