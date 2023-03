A NAV folytatja azt a sikkasztás és pénzmosás miatt indult nyomozást, amit még tavaly rendelt el a hatóság az ellenzékhez juttatott amerikai pénzek vonatkozásában – derült ki az ORFK Kommunikációs Szolgálatának a Magyar Nemzet megkeresésére küldött válaszából.

A dollárbaloldal botránya tavaly augusztusban robbant ki, amikor Márki-Zay Péter, az ellenzék egykori közös miniszterelnök-jelöltje a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében arról számolt be, hogy még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból. Márki-Zay elárulta, hogy a Karácsony Gergely volt tanácsadója, Korányi Dávid által fémjelzett Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, de azt állította, hogy korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől.