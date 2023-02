A miniszter arra is kitért, hogy a magyar és a török kormány a jövőben is a béke hangját próbálja majd erősíteni a nemzetközi politikában, ahogyan tették eddig is.

Ez számunkra kritikus fontosságú kérdés, tekintettel arra, hogy Ukrajna szomszédai vagyunk

– mondta. Hozzátette: nagyra becsüljük, hogy Törökország a béke hangját erősíti,

hiszen nekünk, magyaroknak egyértelműen az az érdekünk, hogy az Ukrajnában zajló háború minél előbb véget érjen, mert csak így lehet biztosítani az emberéletek megmentését

– hangoztatta.

Leszögezte: