A Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola férfi pedagógusáról múlt hétfőn derült ki, hogy egy videóban azzal kérkedett: egy 15 éves fiú diák a szeretője. Egy másik felvételen arról is beszélt, hogy „hajtanak rá a 14 évesek”. Bite Zsolt videóiban kifejtette: nem követ el törvénytelenséget, ha 14 éven felüliekkel kezd viszonyt.

Miközben a Helsinki Bizottság igyekezett elhatárolódni a tanártól (vagy legalábbis úgy tett), vannak erősen arra utaló jelek, hogy Bite Zsoltnak közvetlen és igen jó kapcsolata lehet a Soros-szervezettel – hívja fel a figyelmet az Origo.

Erről tanúskodik az egyik YouTube-csatornájára feltöltött videó, amelyen a 2009-es budapesti melegfelvonulást örökítette meg.

A videón 5:47-tól látható egy interjú Léderer Andrással, aki jelenleg a Helsinki Bizottság főmunkatársa. A Soros-aktivista láthatóan kötetlenül beszélget Bite Zsolttal, úgy tűnik, elég jól ismerik egymást.

Léderer ebben az időszakban még SZDSZ-es politikusként volt jelen a közéletben. 2002-ben lépett be a liberális pártba, 2003-tól az SZDSZ Új Generáció ügyvivője, alelnöke, majd elnöke. Ez a liberális politikai alakulat ifjúsági szervezete volt. A párt lebőgése a 2009-es európai parlamenti választásokon szétverte az SZDSZ Új Generációt is, így előbb onnan, majd a pártból is távozott. 2015 őszén csatlakozott a Helsinki Bizottság menekültügyi programjához – olvasható a Soros-szervezet honlapján található bemutatkozásában. Léderer a 2008-as melegfelvonulásról készült Bite-videóban is felbukkan Horn Gábor SZDSZ-es politikus oldalán. (A jelenet 3:05-től látható).

A teljes cikk IDE kattintva érhető el.