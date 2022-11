Cikkünk frissül!

Átcsoportosítás vagy megtévesztés?

Lord Dannatt, a brit hadsereg egykori vezetője a Sky Newsnak azt mondta, hogy az oroszok kivonulása Herszon városából egy jelentős stratégiai visszalépés.

Része lehet az átcsoportosítási terveknek, de lehet, hogy csak az ukránok előretörésének ösztönzésére szolgáló trükk. Emlékeztetett, hogy az oroszok mesterei a megtévesztésnek és az álcázásnak.

Washington: százezer fölött az orosz veszteségek száma

Átlépte a százezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik az Ukrajna ellen indított háborúban meghaltak vagy megsebesültek, és valószínűleg ukrán oldalon is hasonló mértékűek a veszteségek – tudatta helyi idő szerint szerdán Mark Milley amerikai vezérkari főnök.

„Jóval több mint 100 ezer orosz halott vagy sebesült katonáról van szó, és valószínűleg ukrán oldalon is hasonló a helyzet. Rengeteg emberi szenvedés ez” – hangsúlyozta az amerikai vezérkari főnök.

Az adatokat nem lehet független forrásból megerősíteni, de amerikai vezető hivatalosan még soha nem becsülte ennyire magasra a háború katonai áldozatainak számát.

Az amerikai tábornok a New York-i Gazdasági Klub rendezvényén az első világháború példáján keresztül utalt arra, hogy amikor 100 évvel ezelőtt a felek nem voltak hajlandóak tárgyalni egymással, akkor milliók haltak meg.

„Ha lehetőség adódik a tárgyalásra, ha elérhető a béke, akkor azt a lehetőséget meg kell ragadni” – fogalmazott Milley.

Oroszország szerdán jelentette be, hogy kivonul a háború elején elfoglalt Herszonból Dél-Ukrajnában, de ez Milley szerint nem egy-két nap alatt történik meg.

„Napokba vagy hetekbe telhet, mire mindenkit átcsoportosítanak a folyón” – fogalmazott a tábornok, aki szerint 20-30 ezer orosz katona lehet még a folyó északi partján. Herszon az azonos nevű ukrán megye székhelye, és az orosz védelem szempontjából a megyét kettéosztó Dnyeper folyó „rossz”, északi oldalán fekszik, ahol az ukrán erők könnyedén beszoríthatták volna az orosz katonákat.

Milley szerint a háború miatt földönfutóvá vált ukrajnaiak száma 15 és 30 millió között lehet, a civil halálos áldozatok számát pedig 40 ezerre becsülte.

Az amerikai értékelés szerint a rengeteg áldozat ellenére Oroszország nem volt képes elérni katonai céljait Ukrajnában.

Putyin külügyminisztere vesz részt a G20-as csúcson

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem vesz részt a legfejlettebb és a legnagyobb feltörekvő országokat tömörítő G20-csoport jövő heti csúcstalálkozóján, Balin – közölte az orosz nagykövetség csütörtökön.

Julija Tomszkaja, az indonéziai orosz nagykövetség protokollfőnöke az AFP francia hírügynökségnek azt mondta: „Megerősíthetem, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter fogja vezetni az orosz delegációt a G20-ak találkozóján. Putyin elnök programja még kidolgozás alatt áll, lehet, hogy virtuálisan részt vesz” – tette hozzá.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. november 9-én az ukrán-magyar határszakaszon 4972 fő lépett be. A román–magyar határszakaszon belépők közül 3998 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 185 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. november 9-én nem érkeztek Budapestre vonattal – közölte a rendőrség.

Romba dőlt híd a Sziverszkij-Donyec folyón, a kelet-ukrajnai Donyecki területen az oroszoktól a közelmúltban visszafoglalt falu, Zakitne közelében 2022. november 9-én

Fotós: Andrij Andrijenko / Forrás: MTI/AP

NATO-főtitkár: Oroszország még sok kárt okozhat

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára szerint Oroszország herszoni visszavonulása „egy általános minta része”, amely azt mutatja, hogy Moszkva „teljesen elvesztette lendületét”. „De nem szabad alábecsülnünk Oroszországot, még mindig vannak képességeik” – mondta a Sky Newsnak. „Láttuk a drónokat, láttuk a rakétatámadásokat. Ez azt mutatja, hogy Oroszország még mindig sok kárt okozhat.”

Ukrajna óvatos

Ukrajna óvatosan reagált az oroszok herszoni kivonulására, mondván, néhány orosz erő még mindig a városban tartózkodik. „Amíg az ukrán zászló nem lobog Herszon felett, nincs értelme orosz kivonulásról beszélni” – mondta Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezető tanácsadója.

Még formálódik az ukrán álláspont

Ezekben a napokban fejezzük be az előkészületeket Ukrajna esetleges részvételére a jövő heti G20-csúcstalálkozón. Az ukrán álláspont formálódott. Mint korábban, úgy most is a globális biztonságot tartjuk szem előtt – mondta Volodimir Zelenszkij.

A legutóbbi információk szerint az ukrán elnök videókapcsolaton keresztül vesz részt a csúcson. Egy másik fejlemény, hogy a találkozó szervezői szerint Putyin elnök sem vesz részt az eseményen. Külügyminisztere, Szergej Lavrov képviseli majd Oroszországot. Egyelőre nyitott kérdés, hogy az orosz elnök esetleg videókapcsolaton keresztül bejelentkezik-e a tárgyalásokba.

Tervezett áramszünetek

Jelenleg Ukrajna 15 régiójában, köztük Kijevben vannak tervezett áramszünetek az ország energiarendszerének stabilizálása érdekében. Éjszakai videójában az ukrán elnök arra kérte a lakosságot, hogy értesítsék a helyi hatóságokat, illetve a helyi áramszolgáltatót, ha valahol nem az ütemterv szerinti áramszünettel találkoznak.