A Békefórumon megjelent elnökök társaságában vett részt Novák Katalin köztársasági elnök Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök pénteki gálavacsoráján a párizsi Elysée Palotában - olvasható a magyar köztársasági elnök szombati Facebook-posztjában.

Novák Katalin a posztban azt írta: bízik abban, hogy a francia köztársasági elnökkel közösen fognak dolgozni a béke útjában álló akadályok lebontásán.

A párizsi Békefórumra érkezett Novák Katalin szombaton az Emigrációs Történeti Múzeumban (Musée national de l'histoire de l'immigration) megtekintette a Párizsban és sehol máshol című kiállítást.

A tárlat 24 olyan emigráns művész munkáit mutatja be, akik kiemelkedő nemzetközi karriert futottak be a francia fővárosban. Köztük több magyar származású képzőművész: Victor Vasarely, Reigl Judit, és Molnár Vera munkái is szerepelnek a kiállításon, amelyen a magyar köztársasági elnököt a kiállítás kurátora és a múzeum igazgatója mellett, Pierre Vasarely, Victor Vasarely unokája vezette körbe.