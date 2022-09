A cseh-német határ az embercsempészek és az illegális migránsok legújabb kapujává vált, az ide érkező bevándorlók száma pedig egyre csak növekszik. Idén júniusban mintegy kétezer ember akart illegálisan belépni Németországba, ami 140 százalékkal több az előző év azonos hónapjához képest. Nem sokáig maradt megdöntetlenül a rekord, hiszen augusztusban már csaknem háromezer külföldi kísérelte meg az illegális határátlépést, ez derül ki a szövetségi kormány egyik kiszivárgott jelentéséből.

A dokumentum szerint a menekültek többsége szíriai, afgán és iraki. A drezdai főpályaudvarra naponta több száz bevándorló érkezik vonattal Prágából. További bevándorlási útvonalak az A4-es és az A17-es autópálya, amelyek Lengyelországot, illetve a Cseh Köztársaságot kötik össze Németországgal.

A csempészbandák átcsoportosították magukat, és most Szlovákián és Csehországon keresztül jutnak el hozzánk – mondta a sajtónak Heiko Teggatz, a szövetségi rendőrszakszervezet elnöke, aki szerint aggasztóak és félelmetesek ezek a fejlemények. Úgy véli, hogy ez újabb jele annak, hogy az európai külső határvédelem is komoly hiányosságokat mutat. Teggatz egyúttal azt követelte, hogy

Nancy Faeser belügyminiszter azonnal rendelje el az ellenőrzést a Csehországgal közös határterületen.

A birtokában lévő jelentés ellenére azonban a szövetségi kormány egyelőre nem tesz semmit az illegális bevándorlás megállítása érdekében. Nem ez az első eset, amikor a német kormány hibásan méri fel a helyzet súlyosságát.

Hét év telt el a 2015-ös nagy menekülthullám óta, amikor Németország több mint 1,2 millió migráns előtt nyitotta meg a határait. A legtöbben Afganisztánból, Eritreából, Irakból, Iránból, Nigériából, Pakisztánból, Szomáliából és Szíriából érkeztek. Angela Merkel akkori kancellár azzal magyarázta a kormány döntését, hogy Németországban óriási a munkaerőhiány, a szakképzett menekültekkel pedig fel tudnák tölteni a betöltetlen állások nagy részét.

Májusi adatok ugyanakkor azt mutatták, hogy csúnyán elszámolta magát a német kormány. A 2015-ben érkezett migránsok közül ugyanis csaknem 700 ezren még mindig munkanélküliek, és közülük is csak 460 ezren keresnek aktívan munkát. A menekültek 88 százaléka egyáltalán nem rendelkezik semmilyen szakképzettséggel, és a jelek szerint nem is szeretnének ezen változtatni. Ezek a migránsok rendszeresen munkanélküli segélyt kapnak, amelynek mértéke többek között a származási országuktól is függ. Ma már olyan mértékig fajult a helyzet, hogy egy segélyben részesülő munkanélküli migráns csaknem ugyanannyit, egyes esetekben pedig több pénzt kap havonta, mint egy átlagos dolgozó német. Az emberek pedig joggal háborodnak fel ezen az adaton.

Ahelyett, hogy alaposan korrigálná önpusztító pályáját, Németország tovább csúszik lefelé

-vélekedett akkor az Alternatíva Németországért (Alternative für Deutschland, AfD) nevű ellenzéki párt.

Az Olaf Scholz vezette német kormány tovább súlyosbítaná a helyzetet azzal, hogy eltörölné a mostani szabályozást, miszerint kevesebb segélyt kap egy munkanélküli, ha visszautasítja az állásajánlatokat vagy továbbképzéseket. Norbert Kleinwächte, az AfD parlamenti frakciójának helyettes vezetője szerint ezzel a dolgozó embereket alázzák meg. Azt mondta egy parlamenti felszólalásában, hogy

a jelenlegi szabályozás kicsúfolja mindazokat, akik minden nap korán kelnek, dolgozni mennek, este hullafáradtan érnek haza, és hónap végén alig van több a fizetési lapján, mint a szociális segélyben részesülőknek.

A politikus hozzátette, hogy vannak, akik joggal kérdezik maguktól, miért járnak még egyáltalán dolgozni.

Hogy a mostani német kormány semmit sem tanult az előző kabinet hibájából, jól mutatja az is, hogy Nancy Faeser belügyminiszter továbbra sem mondott le arról, hogy Németország létrehozzon egy olyan nemzetközi koalíciót, amelyben a tagok elfogadják és támogatják a migránsok befogadását. A kormány így akarja csökkenteni a drasztikus mértékben megemelkedett munkaerőhiányt – éppen úgy, ahogy 7 évvel ezelőtt az Angela Merkel vezette kormány.

A teljes cikk ITT olvasható el.