Gulyás Márton, a Partizán első embere és Márki-Zay Péter, az áprilisi országgyűlési választást elbukó ellenzéki kormányfőjelölt is külföldi forrásokról beszélt a napokban. De előbbinél szóba került a korábbi, szocialista-liberális kormányzati tisztviselőkhöz köthető tanácsadó, adatszolgáltató kampánytechnológiai vállalat, a DatAdat is.

Gulyás a Telexnek adott interjújában arról értekezett, a műsort működtető nonprofit szervezet működését nagyjából egyharmad, egynegyed arányában fedezi a Patreon (ez egy előfizetős tartalomszolgáltatást lehetővé tevő platform – a szerk.), a donációk többségét tehát nem a névtelen mikroadományok, hanem nagyobb magánadományok, külföldi pályázatok biztosítják. A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője pedig a Magyar Hang podcast-műsorában tért ki arra, még júniusban is érkeztek százmillió forintos támogatások Amerikából kampányuk finanszírozására.

A következőkben a Mandiner rávilágít, miként épül fel egy olyan nemzetközi szereplőket is magába foglaló hálózat, amely kulcsszerepet játszott a szivárványkoalíció parlamenti választási kampányában, illetve amelynek szereplői mögött külföldi források, donációk is feltűnnek.

Külföldi adományozók a Soros-hálózatban

Tavaly decemberben jelentette be a Partizán Facebook-oldalán: a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány két nagy presztízsű, meghívásos pályázaton is díjazásban részesült. Amíg a German Marshall Fund kiírásán 15 ezer dollár, addig a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán 200 ezer euró díjazásban részesült. Ezekre a finanszírozási csatornákra utalhatott Gulyás a héten megjelent Telex-interjúban.

Míg utóbbi kapcsán kiderült, a civil kezdeményezések támogatását célzó alapítvány egyik vezetője Daniel Sachs, aki a Soros György-féle Open Society Foundations nemzetközi tanácsadói testületében is helyet foglal. Addig a washingtoni központú Marshall Fund donorlistáján közvetlenül is ott szerepel a Soros-féle alapítvány.

A teljes cikket ITT olvashatja el.

Borítókép: youtube