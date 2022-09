Bár az EP-képviselőknek nem tilos ilyen mellékes jövedelmekre szert tenniük – amennyiben ezeket nem titkolják a hatóságok elől –, a Brusselstimes.com nevű portál szerint Verhofstadt feltűnően sok pénzt keresett ilyen módon.

A Transparency International azt is hangsúlyozta, hogy összeférhetetlenség is könnyen kialakulhat, amenyiben a képviselő olyan cégektől fogad el pénzt, amelyek az EU hivatalos lobbilistáján is szerepelnek.

Az ügy kipattanásakor Verhofstadt igazgatója volt a Brüsszeli Szabadegyetem Sofina és Theodorus III nevű alapítványának, amely egyebek mellett startup cégekkel foglalkozik.

Időközben bebizonyosodott, hogy Verhofstadt korábbi pártcsaládját, az ALDE-t (amelynek a liberális politikus frakcióvezetője is volt) is multicégek – köztük EU-n kívüli vállalatok – pénzelik, s a pártcsaládban több vezetői tisztséget is betöltő Cecilia Wikströmöt vissza is hívták a svéd liberális EP-lista éléről, miután adócsalási botrányba keveredett.

