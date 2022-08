Vizsgálja az állam annak a lehetőségét, hogy miként tudja támogatni azokat az önkormányzatokat, amelyeknek gondot okoz a megnövekedett energiaárak kigazdálkodása – értesült lapunk több önkormányzati érdekvélelmi szövetségtől. Több nagyváros arra készül, hogy maga siet a lakosság segítségére az energiaválság miatt - írja a Magyar Nemzet.

A kistelepüléseken minden kisebb léptékű, de a gond az nagy lehet – jelentette ki az energiaárak emelkedésével kapcsolatban a Magyar Faluszövetség elnöke. Szabó Gellért a Magyar Nemzetnek elmondta, ha az egészen kis falvaknak az áremelkedés miatt több százezres vagy akár milliós nagyságrenddel kell nagyobb költséggel tervezniük, az komoly veszélyt jelenthet. A Bács-Kiskun megyei Szentkirály polgármestere kifejtette: a kormányzat érzékeli ezt a problémát.

Az önkormányzatokkal kapcsolatban is működik egy tárcaközi bizottság, és azon dolgoznak, hogy az energiaárak emelkedését elviselhetővé tegyék a települések számára, és ezt jogszabályi keretbe foglalják – fogalmazott Szabó Gellért. Hozzátette: biztos benne, hogy a megnövekedett költségeket a kistelepülésekre engedni teljes egészében nem lehet, mert ezt a terhet nincs miből kigazdálkodniuk. A legrosszabb helyzetben a legkisebbek vannak, és azok, ahol nincs iparűzésiadó-bevétel. Kitért arra, hogy a kormány az önkormányzatok működési nehézségeinek orvoslására rendkívüli kiegészítő támogatást biztosít, de ez a keret szavai szerint most kevés lesz. – Persze azt is tudjuk, hogy a központi költségvetés nem tud minden terhet átvállalni. Meg kell találni a mind két fél számára megfelelő megoldást

– mutatott rá. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke is azt emelte ki, hogy a hazai önkormányzatok két kategóriába sorolhatóak. Az egyikben azok vannak, ahol van adóbevétel, a másikban pedig olyanok, ahol nincs. – Sajnos az utóbbi csoportba tartozik a települések nyolcvan százaléka, ezek az önkormányzatok támogatásra szorulnak.

Ám ahol van adóbevétel, ott is sok terhet cipelnek a települések, meg kell nézni, hogy mekkora a teherbíró képességük. Van, ahol adni kell támogatást, míg néhány helyen erre nem lesz szükség

– hangsúlyozta a Somogy megyei Tab polgármestere. Schmidt Jenő megerősítette, hogy a kormány segíteni fog az önkormányzatokon, most a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium a megoldáson dolgozik. Egy pontos adatbázist készítenek, de erről részleteket Schmidt Jenő egyelőre nem tud. A TÖOSZ elnöke kitért arra is, hogy egyes, nagyobb önkormányzatoknak az év végéig vagy akár 2023. decemberig fix áras szerződéseik vannak, így nekik könnyebb a helyzetük.