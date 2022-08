A rendezvény hagyományteremtő céllal jött létre, ami a jobb és baloldal közötti érdemi vita színtere. A Tranzit Garázsvitákon szerepel majd Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki Márki-Zay Péterrel, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökével vitázik; Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója Jámbor Andrással, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjével, valamint Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára Hajnal Miklóssal, a Momentum országgyűlési képviselőjével vitázik.

Ön, mint aki évek óta visszajáró vendég mit gondol miért hozták létre az eseményt? Hosszú távon milyen célt szolgál egy ilyen formabontó kezdeményezés?

Talán nem mindenki tudja, de a Tranzit-rendezvénysorozat már tizenhárom éves múltra tekinthet vissza, 2009-ben indult, és mostanra már a legnagyobb ilyen jellegű rendezvénysorozattá vált.

A legfontosabb célja, hogy teret adjon a Magyarország jövőjével kapcsolatos együttgondolkodásnak és vitáknak. A jobboldali közösségek egyik legfontosabb találkozási pontja, egyúttal a kemény viták színtere is, amelyeken baloldali politikusok is rendszeresen részt vesznek.

Az idei Tranziton milyen események várhatóak? A korábbi évek eseményeiről mi a tapasztalata?

A csütörtökön kezdődő rendezvény a Tranzit most már hagyománnyá vált évadnyitója. A szervezők egyik legfontosabb tapasztalata az, hogy akkora az érdeklődés, hogy az évadnyitó a regisztráció meghirdetése után napokon belül teltházas lesz. Ez idén 1000-1500 résztvevőt jelent, aminek csak a tihanyi helyszín befogadóképessége szab határt. Ez nem csoda, mivel most is közel 100 előadó szólal majd fel a legkülönbözőbb közéleti témákban. Miniszterek, véleményvezérek, a kulturális élet képviselői.

Van miről beszélnünk, hiszen új korszakba léptünk. Járványok, háborúk, energiaválság, és a sor ezzel még nem teljes. Azt kell megvitatnunk, hogy Magyarország hogyan maradhat a gyarapodás szigete egy háborgó világpolitikai időszakban. A legtöbb előadás így vagy úgy, ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik majd.

Mit gondol miért mondható másnak ez a közéleti esemény, mint a többi jelenlegi rendezvény Magyarországon?

A magyar közéletet gyakran éri az a vád, hogy hiányoznak a viták az egyes politikai oldalak között. A Tranzit minden évben cáfolja ezt. A mostani évadnyitón is 6 olyan nagyobb vita lesz, amelyen kormánypárti és ellenzéki politikusok ütköztetik érveiket. Úgy tudom, jön Márki-Zay Péter is. Rétvári Bencével vitázik majd. Nagyon kíváncsi vagyok arra, miben látja az áprilisi eredmények tanulságait.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján mennyire mozgatja meg a fiatalságot a rendezvény? Miért lenne fontos minél több fiatalt bevonni a közéleti véleménycserébe?

