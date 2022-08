A Fidesz szerint Gyurcsányék se nagycsaládnak, se kiscsaládnak nem adnának rezsicsökkentést.

A nagyobbik kormánypárt a Demokratikus Koalíció (DK) szerdai sajtótájékoztatójára reagált, amelyen Kálmán Olga frakciószóvivő azt követelte, hogy a nagycsaládosok igénylés nélkül, automatikusan kapják meg a rezsikedvezményt.

A Fidesz közleményében úgy fogalmazott, ha Gyurcsányékon múlna, se nagycsaládos, se kiscsaládos, se nyugdíjas egy fillér rezsikedvezményt sem kapna, mert a baloldal soha be se vezette volna a rezsicsökkentést és most is piaci árakat szabadítana a lakosságra.

A rezsicsökkentés fenntartásával továbbra is minden család havi 181 ezer forintot spórol meg az áram- és a gázszámlán, a nagycsaládosok ezen felül még további akár havi 45 ezer forintot is, ha az eddig is évek óta működő módon igénylik a gázfogyasztási kedvezményt – közölte a kormánypárt.

