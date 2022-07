Elítéltük az Ukrajna elleni katonai agressziót a kezdetektől fogva. Kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Továbbá szembesülünk a háború közvetlen hatásaival, elsőként a menekültválsággal.

Ezidáig 830 ezer menekültet fogadott be Magyarország

- mondta Szijjártó Péter, aki kiemele: Magyarország emergiaellátása nem filozófiai, ideológiai vagy politikai kérdés, hanem fizikai.

- Azért kértünk mentességet az olajembargó alól, mert ha nem kaptuk volna meg, fizikailag lehetetlen lenne ellátni az országot elegendő olajjal. Ez pusztán matematikai kérdés: szükségünk van egy bizonyos mennyiségű olajra, hogy működtessük az országot. Amennyiben megszűnnek az orosz szállítmányok, nincs fizikai lehetőség azok kiváltására. Ahhoz, hogy megváltoztassuk az óriási kelet-nyugati irányú szállítási útvonalakat észak-déli irányú szállítási útvonalakra Közép-Európában, ahhoz néhány év szükséges. Sok pénz is, de ami még ennél is fontosabb ebben az esetben, néhány év, akár 5-6-7 év is. Tehát

jelenleg nem váltható ki az orosz olaj vagy az orosz gáz, mert ez fizikailag lehetetlen.

És

azt nem engedhetjük, hogy a magyar emberekkel fizettessük meg a háború árát.

Mert az nem a magyar emberek felelőssége, hogy kitört a háború, mi nem akartuk ezt a háborút, de nem tudjuk holnapra vagy jövőre megoldani, hogy bármi mással kiváltsuk az orosz energiaellátást - fogalmazott Szijjártó Péter.

A miniszter emlékeztetett: jelenleg kettős nyomás alatt van Magyarország határa. "Több százezer menekült érkezik Ukrajnából, akiket természetesen fogadunk, és megfelelően gondoskodunk róluk, hiszen egy háborús országból érkeznek. De a déli határszakaszon megjelenő migránsok egy már biztonságos ország felől akarnak bejuni a schengeni övezeten belülre.Egyre agresszívebben viselkednek. Fegyverük van, lőnek ránk és egymásra is. Megtámadják a rendőreinket. Miért engednénk az ilyen embereknek, hogy belépjenek Magyarország területére? Miért engednénk nekik a határsértést?

Borítókép: Szijjártó Péter/Facebook